《歌手》決賽爆黑箱…A-Lin監聽耳機故障　楊謹華曝她私下反應！

記者黃庠棻／台北報導

女星楊謹華今（11）日出席唐氏症基金會「暖月唐心」2025中秋禮盒發表記者會，穿著活動上衣搭配黑色長裙現身，雖然造型輕鬆、自在，但仍看得出腰線與保養得宜的身材與狀態。被問到好友A-Lin參加選秀比賽爆出黑幕一事，她也大方回應。

▲楊謹華談及好友A-Lin。（圖／記者屠惠剛攝）

《歌手2025》日前播出總決賽，實力唱將彭佳慧擔任A-Lin的幫唱嘉賓，合唱經典曲〈傷痕〉時，發生監聽耳機故障，導致兩人全程無法正常聽到伴奏及返送聲音，幾乎是在完全「盲唱」狀態下完成整場演出，後續還爆出內定、黑箱等謠言，疑似遭到設局。

▲A-Lin與彭佳慧在《歌手2025》疑遭黑箱。（圖／翻攝自微博）

對此，楊謹華與A-Lin因為參與《乘風破浪的姐姐》（《乘風2024》）培養出好交情，她被問及好友表演翻車時，坦言自己有看到新聞，表示「我們也是一個群組，大家給她認證，喊話加油，A-Lin還好，她說非常享受舞台過程，有這句話就不要多說什麼，享受過程是最重要。」更大讚好友「飆超高音到不可思議，下次要現場聽」。

▲楊謹華與A-Lin因為節目建立好交情。（圖／众悅娛樂提供）