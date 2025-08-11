劉雨柔產女1月「被狂餵育兒經」　暴走開嗆：自己去生最快

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔和職籃球星胡凱翔在2023年認愛，小倆口上個月完成結婚登記，同月平安生下女兒「小花生」，平時會透過社群記錄生活的她，最近發文分享讓她暴走的瞬間，針對育兒過程中遭遇的各種「善意建議」做出回應。

▲劉雨柔上個月生下女兒。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔坦言雖然理解多數人都是帶著好意分享育兒建議，但當這些意見一個接著一個湧來時，往往讓她感到困擾。她強調：「我是孩子的媽媽，我聽從專業醫護人員的指導，也因為我是孩子的媽媽，所以知道自己孩子的狀態，每個小孩狀態都不一樣，所以不能相提並論。」

針對「什麼以前怎麼樣又怎樣的」、「月中不要帶小孩進房間」、「寶寶哭了不要碰他，讓他哭累了睡就好」、「小孩一個月就帶出門了」、「寶寶要喝母奶抵抗力才會好」、「千萬不要讓寶寶吃奶嘴，長大很難戒」、等觀念，劉雨柔指出，每個小孩身體狀況不同、家庭的情況也不同，「並不是你以為的什麼事情，都適合每個家庭。」

▲劉雨柔分享讓她暴走的瞬間。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

對於「嬰兒不會動，放那一下又不會怎樣」的說法，劉雨柔則直言：「首先你要確定這是句人話。多少人就是轉身幾秒的時間，寶寶嗆奶，甚至窒息的？這種錯誤可不容許你犯第二次，因為一次就沒有了。」

面對各種育兒建議，劉雨柔強調：「時間我們在花、心力我們在花、金錢我們在花，沒有付出的人，請不要假藉好意，去情勒任何一個媽媽。這麼坐不住，說真的，就自己去生一個最快。」

▲劉雨柔會在社群分享育兒生活。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

最後，劉雨柔也呼籲外界理解每個家庭的生活品質、模式、習慣都不盡相同，不該用統一的標準來要求，「謝謝你們的那些好意但⋯我們是孩子的媽媽，請不要越過我們，去改變或干涉我養育孩子的方式。」

