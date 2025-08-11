賓賓哥遭前員工爆料「做假公益」！抹黑同行錄音檔流出　本人發聲怒喊告

記者孟育民／台北報導

TikTok上擁有72萬粉絲、被封為「公益網紅」的賓賓哥（本名江建樺），近期爭議不斷，如今又遭前員工出面爆料，指控他整天只想紅，並非真的想好好照顧個案，甚至教唆員工去造假同行，要求他們跟阿伯套出網紅漢娜，在鏡頭前暗示對方在搞事，導致該名網紅遭炎上，前員工更公開開會時錄音檔，音檔中賓賓哥表示：「就是要弄死她們，懂嗎？」對此，賓賓哥也做出回應了。

▲賓賓哥遭前員工指控。（圖／翻攝自Facebook／江建樺）

記者求證爆料，對此賓賓哥透過經紀公司回應，「我們願意面對外界的質疑，但需還原事件真相。泰霸團隊在援助個案時，一直有嚴謹的 SOP 流程，目的是讓每一分資源用在真正需要的人身上。然而，這次的個案過程中，我們發現個案刻意隱瞞事實，沒有通過援助標準。」至於外流音檔一事，他則說：「讓人遺憾的是，離職員工在未經允許的情況下偷錄公司內部會議，將內容斷章取義後散播攻擊團隊，這種行為已嚴重損害團隊聲譽，因此我們已經採取法律行動，不會姑息。」

賓賓哥最後對外喊話，「如果真心希望社會公益更落實，請把意見直接告訴我們，而不是靠爆料博版面、浪費社會資源。爆料製造的只是紛擾，對弱勢與社會一點幫助都沒有。泰霸團隊會繼續專注在真正能幫助人的事上，這才是我們存在的價值。」