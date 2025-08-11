《子夜歸》《獻魚》暑期陸劇壓軸開播！　志怪PK仙俠…對打衝收視

記者陳芊秀／綜合報導

大陸娛樂圈陷入影視寒冬狀態，即使進入暑假檔期（陸稱：暑期檔），串流網劇收視仍處於低迷狀態。而暑期檔接近尾聲，兩部古裝陸劇《獻魚》、《子夜歸》先後定檔16日、18日開播，能否讓暑假收視數據上升，外界給予高度期待。

▲暑期壓軸兩大陸劇《子夜歸》、《獻魚》將同期開播。（圖／翻攝自微博）

《獻魚》與《子夜歸》都改編自同一位作家扶華所創作的小說。《獻魚》改編自《向師祖獻上鹹魚》，原著描述一個白領上班族OL，意外從現代穿越到修仙世界，成了輩分最低的弟子「廖停雁」，但意外降伏大魔頭師祖「司馬焦」，過程中產生情愫。原著女主角帶著現代人「社畜」體質，面對修仙世界的「新職場」，整天混水摸魚，改編成劇版則強調女主角感化大魔頭，一起守護三界的過程，劇集由陳飛宇飾演大魔頭師祖，王影璐飾演小弟子，故事人設令人聯想到轟動一時的《蒼蘭訣》，開播前已經有不少網友看好劇集大爆。

▲《獻魚》描述大魔頭師祖與小弟子的仙俠愛情。（圖／翻攝自微博）

《子夜歸》屬於志怪題材，改編自小說《梅夫人寵夫日常》，描述貓妖嫁給暖男老公的日常，劇版以唐代長安為故事舞台，描述玄鑒司司主「梅逐雨」與貴女貓妖「武禎」，譜出愛恨交織的感情，並聯手解決一連串奇異案件。劇集導演是《太子妃升職記》、《墨雨雲間》的侶皓吉吉執導，畫面風格相當獨特。由於4月播出《無憂渡》掀起志怪劇的熱潮，觀眾相當期待《子夜歸》帶來新的中式恐怖。

▲《子夜歸》是志怪題材，描述貓妖與夫君守護長安的故事。（圖／翻攝自微博）

大陸串流平台近期會安排兩大劇對打，藉此炒熱收視大盤數字。尤其去年趙露思、劉宇寧《珠簾玉幕》與虞書欣、丁禹兮《永夜星河》同期開播，雙雙衝上極高的收視流量。因此陸網期待暑假尾聲《獻魚》、《子夜歸》也能帶來追劇熱潮。