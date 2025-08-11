奶奶辭世當大體老師！學霸女星「最後一次擁抱告別」：為您感到驕傲

記者陳芊秀／綜合報導

泰國女星Jaja Primrata（小名Jaja，普琳娜達德烏多姆）是女演員、歌手兼主持人，1999年演出校園情境喜劇《Nong Mai Rai Borisut》走紅。現年41歲的她近日奶奶辭世，並透露奶奶選擇將捐給醫學院當大體老師，貼文超過15萬人按讚。

▲泰星Jaja Primrata擁有高學歷，活躍戲劇與主持。（圖／翻攝自IG）

Jaja大學就讀泰國名校「國立法政大學」廣告系，後來再考取最高學府「朱拉隆功大學」傳播學院，獲得綜合傳播管理碩士學位。她感性吐露，雖然奶奶沒有讀過書，但是督促她讀書，直到她考取第一名成績，是啟發自己努力向上的最大動力。她更提及，當奶奶不慎摔倒後，為此特地去學習物理治療，只為幫助奶奶能再次行走，祖孫情深，溢於言表。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Jaja完成奶奶遺願，助捐遺體當大體老師。（圖／翻攝自IG）

而奶奶選擇將自己的身體，成為5位醫學院牙科學生的「大體老師」，讓學生能夠進行解剖研究。Jaja激動寫到：「孫女我真的為您感到無比驕傲。」她形容這份感覺，是驕傲、是感動，「您教會了我『給予』的美好，直到生命的最後一刻。這是在任何課堂上都學不到的美麗，是來自於我全心所愛的奶奶的一門課…。」貼文公開照片中，雙手合十靠近奶奶做最後告別，令無數網友感動淚崩。