《鬼滅之刃》電影破百億「原作者拿超少」！本人不露臉…日媒算天價收入

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動漫《鬼滅之刃》台灣上映最新劇場版《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》第一章《猗窩座再襲》，台灣代理商木棉花公布首兩日票房高達1.1億台幣，正式超越2020年《無限列車》紀錄。《無限城篇》將分成三部曲上映，日網推測第一章票房已經破200億日幣，驚人票房數據不斷更新，但傳出原作者的「原作使用費」非常少。

▲《鬼滅之刃》台灣票房再創新紀錄，兩天票房1.1億台幣。（圖／翻攝自X）

據日媒《Real Sound》分析報導，日本電影的「票房收入」單指電影票券收入的總和，不包含場刊、周邊商品、上線串流或發行光碟的銷售額，票房收入，主要會分配給三方。雖然根據合約會有所不同，但一般來說，大約有50%是電影院的收入，接著發行商獲得10～20%，而剩下約30～40%則會交給製作方，本次動畫製作方由Aniplex、集英社、以及ufotable三家公司掌握版權與製作收益。

▲《鬼滅之刃》無限城第一章日本製作方為Aniplex、集英社、以及ufotable。（圖／翻攝自X）

令人意外的是，《鬼滅之刃》漫畫原作者吾峠呼世晴的「原作使用費」，其金額少得驚人。根據日本文藝作家協會的規定，電影的原作使用費上限為1000萬日幣（約台幣200萬元），而新人作家的行情價約為200～400萬日圓（約台幣40至80萬元）。而且費用還要扣除出版社與經紀公司的手續費，因此到作者本人的金額最多也只有700～800萬日幣（約台幣140萬至160萬元）。再加上吾峠呼世晴被視為漫畫界新人，其原作使用費的金額被推測落在最低等級的120萬日幣左右（約台幣24萬元）。過去電影《羅馬浴場》的原作使用費就曾引發爭議，當時票房收入高達60億日幣（約台幣12億元），原作者山崎麻里坦言「只拿到約100萬日圓」。

▲《鬼滅之刃》票房大賣座，日媒卻估計漫畫家吾峠呼世晴的「原作者使用費」超少。（圖／翻攝自X）

那作者最大收入從何而來？隨著《鬼滅之刃》漫畫在全球發行量超過2.2億冊，日媒預估以版稅10%來推算，作者收入約達100億日幣（約台幣20億元），這還沒包含電子書的收入，還有遊戲、周邊商品、舞台劇、音樂CD、動畫DVD等「鬼滅經濟圈」仍在持續擴張，還有與其他企業的聯名商品等，作者的版稅總額到底有多高，叫人難以想像。

吾峠呼世晴創作《鬼滅之刃》漫畫，因為從不露臉，其長相、性別不公開，自畫像是鱷魚，因此被動漫迷稱為「鱷魚老師」，一度被日媒爆出本尊是女性，更被爆出漫畫連載完結後，便引退回到老家，近年相當低調。