最美媽祖淡出演藝圈…辦選美20年「成全球第5大」砸1500萬圓夢！

記者黃庠棻／台北報導

女星張如君曾主演《媽祖》、《觀世音》，被外界封為「最美媽祖」，近年來淡出螢光幕，創辦全球城市小姐選拔屆滿20週年，10日加賽全球城市美業形象大使選拔。兩賽合一選出冠軍，規模越來越盛大，月底將邀多國佳麗在台灣舉辦世界賽，她說「終於可以了結心願」。

▲「最美媽祖」張如君。（圖／中華全球城市選拔協會提供）

張如君對美學行銷情有獨鍾，20年前初創全球城市小姐選拔時，就許下宏願要自創品牌並把選美規模做到至少全球第五大，並且在台灣本地舉辦國際級的世界賽。今年她果然如願將規模做到世界前五大，而且還成功結合美甲、美容、美髮業者，多增加了全球城市美業形象大使選拔，成為全台唯一歷時20年選拔不曾中斷的最大選美組織。

▲張如君舉辦全球城市小姐選拔。（圖／中華全球城市選拔協會提供）

鮮為人知的是，期間張如君還用心鑽研選美事務、知識和經濟發展的關係，在大陸取得博士學位，是國內最具權威的選美專家。而她舉辦的全球城市選拔，除了強力為交流城市行銷外，也不忘呼籲各界環保愛地球，選拔過程中一定會發起簽署地球憲章，希望大家一起珍愛地球。

▲新出爐的全球城市小姐前5名，左起陳姿雅、代家萁、劉巧寧、鄭安琪、江芷棋將進入世界賽。（圖／中華全球城市選拔協會提供）

全球城市小姐10日總決賽選出前五名佳麗劉巧寧、鄭安琪、代家萁、江芷棋、陳姿雅以及美業形象大使單項獎楊佳虔等共十位得主。其中的全球城市小姐前五名，將代表台灣在8月31日和20位以上的國際佳麗角逐后冠。

▲楊佳虔（左起）、塗惠鈴、毛彩又、林桂娥及邱可恩分獲全球城市美業形象大使五項單項獎。（圖／中華全球城市選拔協會提供）

月底，張如君就可以完成多年前許下的宏願，不過她也為了完成這個20年大願，從籌備到完賽，初估這次的大手筆花費大約在1500萬元左右。