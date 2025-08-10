洪詩懷二寶認「最怕產後恢復期」　倒數卸貨吐心聲：全部打掉重練

記者王靖淳／綜合報導

女星洪詩2023年嫁給男星李運慶，去年生下女兒「哺哺」，並在今年5月驚喜宣布懷第二胎，事後也透露是女寶寶。隨著預產期接近，她在今（10）日發文分享即將成為兩個女兒媽媽的真實心境。

▲洪詩分享即將變成二寶媽的心情。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

洪詩透露，每當她在為大女兒綁頭髮時，總會想像著未來要幫兩位小女生打扮的畫面，更期待讓二寶穿上大女兒的舊衣，「一定也很可愛。」雖然對於即將迎來二寶充滿期待，但洪詩也坦言對產後生活有些擔憂，直呼「有種全部打掉重練的感覺」，不過她也表示，因為有了大寶的育兒經驗，相信這次能更快上手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲洪詩二寶即將報到。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

作為準備剖腹產的準媽媽，洪詩提到目前最令她感到擔憂的是術後的恢復過程。她坦言最害怕「剖腹產後的第一次下床，以及那一個禮拜的修復」期，並表示希望這次的恢復過程能夠比較輕鬆順利。最後，她以「#期待又害怕」、「#二寶人生即將開始」標籤，為即將展開的新生活留下註解。貼文曝光後，立刻湧入大批網友朝聖按讚。