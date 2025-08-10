演《麻辣鮮師》爆紅！《戲說》女星「罹子宮頸癌8年」凍齡近況曝光

記者黃庠棻／台北報導

三立台灣台戲劇常勝軍《戲說台灣》下週一（11日）推出全新單元〈溜寶貝安太歲〉，劇情圍繞金蛇年與乙巳太歲吳遂星君所創作的人蛇戀傳奇。金蛇精柳金娘（彭曉彤飾）生下人蛇混血的柳寶貝（江晏寧飾）。母女兩人隱居山林，但柳寶貝與人類少年林世寬（黃新皓飾）一見鍾情，這段感情化解了人與蛇的恩怨情仇。

▲《戲說台灣》推出全新單元〈溜寶貝安太歲〉。（圖／三立提供）

本單元男主角由最帥乩身黃新皓擔任，他首次演出《戲說台灣》男主角，便以甜蜜吻戲和「肌」情床戲驚艷全場。儘管他擁有斯文娃娃臉的外型，但經過多年的訓練，展現了驚人的腹肌與完美身材，讓女主角江晏寧在對戲時忍不住NG，害羞得無法直視他。

▲黃新皓擔任《戲說台灣》男主角。（圖／三立提供）

同劇的另一位女主角彭曉彤，堪稱《戲說台灣》全方位女神，她曾飾演過各種角色，包括人、神、鬼、妖精等，而這次飾演金蛇精，突破造型尺度，擁有完美的胸型，令觀眾驚艷不已。她戲裡的人設被讚為「美魔女」，戲外更因為其凍齡外貌而被工作人員開玩笑說「雖然演的是媽媽，但跟戲裡女兒江晏寧站在一起，看起來更像姊妹！」

事實上，彭曉彤曾經歷罹癌的痛苦，但她以樂觀的心態面對，成功康復並回歸拍戲。如今她作息正常、精神焕發，回歸螢光幕前繼續展示她的魅力。劇中，彭曉彤與情人及女兒的感情戲充滿張力，眼淚與情感的收放自如，讓觀眾深受感動。

▲彭曉彤（右）罹癌後回歸螢光幕。（圖／三立提供）

劇組稱彭曉彤為「戲說劉雪華」，不僅因為她出色的演技，還因為她在劇組中獨特的魅力，作為科班出身的演員，她在學期間便是風雲校花，而在劇組中，她則是大家的開心果，總能帶來無盡的笑聲與活力。

而許久未在《戲說台灣》亮相的資深演員楊少文，這次飾演威風凜凜的乙巳年值歲星君。楊少文對重返戲劇拍攝表示「相當開心，果然還是最喜歡演戲。」在兩三年未拍戲的期間，他曾轉行從事保全工作和帶貨直播等職業，這次的回歸讓觀眾十分期待。

▲《戲說台灣》推出全新單元〈溜寶貝安太歲〉。（圖／三立提供）



《戲說台灣》多年來保持著傳統古早味，無論是精緻的道具、造型還是劇本，總能勾起觀眾的情懷。此次最新單元〈溜寶貝安太歲〉，更加引入先進的AI影像技術，完美呈現金蟒蛇的動態，融入現代科技，擺脫過去的五毛特效，呈現更高水準的視覺效果。