廉世彬場上萌樣全被拍！　爆和Nikki私下互動「展跨國友誼」：一直照顧我

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿年度主題日「響樂趴」今年邁入第三屆，8月9日於台北大巨蛋隆重登場，首度在台灣職棒與音樂史上引入古典交響演出。賽前，樂天女孩換上優雅古典風格造型，以熱舞融合古典與動感，展現獨特女伶魅力。韓籍成員廉世彬笑說：「很喜歡今天的風格，有時候睡不着的時候會聽鋼琴古典音樂。」她更透露自己曾學過三年小提琴，也接觸過鋼琴，但自嘲「現在兩個都不太好」。

▲廉世彬登上大巨蛋應援。（圖／樂天桃猿提供）

首次來台應援的廉世彬，對大巨蛋的室內場館特別有感，「這三天能在室內比賽，非常幸運。」比賽中，大螢幕捕捉到她慌張尋找攝影機的可愛畫面，引來球迷直呼萌翻。她笑著解釋，前一天看見自己出現在大螢幕上才開始尋找攝影機，「後來才知道它在很高的位置，所以今天一開始就找到了，感到很欣慰！」

▲廉世彬萌樣超吸睛。（圖／樂天桃猿提供）

應援舞台上，廉世彬與同隊成員Nikki互動頻頻，笑容全被攝影師收錄。她回憶三月時Nikki與貝佳頤飛到韓國，「我們在江南見面，一起吃韓餐、喝泡菜湯，還到OLIVE YOUNG推薦給我很多化妝品。」Nikki笑說，那次是貝佳頤提議，「小貝是超級大E人，很愛交朋友，每次都會拉著我認識新朋友。去韓國時心裡就想著有沒有機會約到世彬玩。畢竟阿彬是地道韓國人，我們也很好奇在地人都吃什麼美食。」雖然當時尚未開季，但已聊得熱絡，廉世彬也感謝Nikki「一直照顧我」。

▲Nikki和廉世彬互動可愛。（圖／樂天桃猿提供）

Nikki更分享兩人語言趣事，「因為我的英文還在加強，和阿彬聊天有時會小小卡住，這時她就會露出『我懂你意思』的表情，我還會忍不住問：『你該不會是在裝懂吧？』她總笑著回：『沒有啦，我真的聽得懂！』那個瞬間真的很可愛！」

