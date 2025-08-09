《魷魚3》梁東根才捲「支持戒嚴」風波　又曬本人黑白遺照狀態惹憂

記者劉宛欣／綜合報導

南韓歌手兼演員梁東根近日靠著《魷魚遊戲》第2、3季闖出全球人氣，然而近來卻捲入了一連串的發言爭議，月初才因政治性發言引發紛爭的他，8日又透過社群上傳了一張照片，並加上「#self遺照」標籤。照片中，是他早前參加某綜藝節目時的模樣，同時還附上殯儀館招牌的照片，還引用聖經經文「弟兄們，我在我們的主基督耶穌裡，以我對你們的誇耀起誓，我是天天冒死的。」

▲梁東根突上傳自己的照片稱是遺照。（圖／翻攝自梁東根IG）

此前，他在1日就因另一則貼文引發熱議。當時，他分享了一段影片，並附上「Wash it Whiter than snow（將罪洗得比雪更白）」的訊息。該活動的主辦人孫賢甫牧師，是南韓新教界知名的強硬保守派，去年曾以「拯救韓國」團體領導人身分，公開支持前總統尹錫悅的戒嚴，並反對彈劾行動。

▲梁東根月初才因政治言論陷入風波。（圖／翻攝自梁東根IG）

影片公開後，不少網友留言批評「孫賢甫不行」、「你是在支持戒嚴嗎」、「從小是你的粉絲但很失望」、「走好」。對此，梁東根在2日回應「相信你們的我真蠢…想怎麼失望就怎麼失望，想怎麼罵就怎麼罵，你們有這個自由。我總不能真的去自殺吧？」並附上一張自己額頭寫著「蠢」字、懷抱孩子微笑的照片。隨著風波擴大，他隨後刪除了該貼文。