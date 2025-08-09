獨家／震撼！TRE成人展最香畫面　河北彩伽、櫻空桃剉冰台自轉任拍

記者吳睿慈／台北報導

一年一度「2025 TRE台北國際成人展」8日起一連3天在南港展覽館2館盛大舉辦，今年同樣砸下百萬打造巨型剉冰轉盤，《ETtoday》獨家獲得本屆最震撼、最香畫面，河北彩伽、七澤米亞、櫻空桃、神木麗、miru等人轉盤上讓粉絲拍到飽，成為場內最熱鬧舞台，大批粉絲舉起相機、手機猛拍。

▲河北彩伽穿上性感的白色比基尼。（圖／TRE提供）



「2025 TRE台北國際成人展」替粉絲清涼一下，每屆都會有轉盤主題，人氣AV女優穿上性感的比基尼，並站在轉盤上讓粉絲拍到飽，河北彩伽俏麗短髮配上白色比基尼，火辣曲線一覽無遺。

▲最強小隻馬七澤米亞特地紮起馬尾。（圖／TRE提供）

▲櫻空桃對鏡頭甜笑。（圖／TRE提供）



「最強小隻馬」七澤米亞把及腰長髮紮起低馬尾，她扶著香蕉藝術裝置，擺出誘人性感表情，現場粉絲眼睛大吃冰淇淋。櫻空桃折腰擺出火辣跪姿，面對鏡頭甜美一笑，瞬間讓粉絲腿軟。

▲櫻空桃展現完美身材比例。（圖／TRE提供）



還有G奶頂級女優神木麗俏皮地舉起草莓擺設，對著鏡頭擺出嘟嘴表情，miru則是跪坐在藍白相間的舞台布景上，與背景的大型紅色「冰」字和鮮豔的黃色、紅色方塊裝飾成對比，營造夏日清涼氛圍。

▲神木麗站上剉冰台。（圖／TRE提供）



▲miru擺出甜美又性感姿勢。（圖／TRE提供）



南港展覽館2館盛大舉辦8日起盛大舉辦，入場人數有望突破歷年來最高紀錄，主辦單位特地邀來153藝能的超人氣偶像七森莉莉、永遠的性感媽媽白石茉莉奈、被譽為真偶像系美少女的小湊四葉，以及S1王道美少女代表榊原萌，4位話題女優齊聚一堂，特別打造讓人臉紅心跳的「五感盛宴」，還有重量級企劃3位最強冠軍女優團村上悠華、石原希望、南沢海香首次同框亮相。