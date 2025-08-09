《歌手》奪冠爆內定！導播室驚見「神秘排名紙條」　網抓包：全寫好了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸節目《歌手2025》8日最終冠軍出爐，由大陸男歌手陳楚生奪得第一名，卻陷入投票爭議風波，有觀眾發現導播室中拍到疑似一張寫有排名結果的紙條，引發網友熱烈討論，質疑節目組是否存在「內定」情況。

有觀眾在豆瓣平台聲稱目睹一張《歌手2025》導播室內部照片，上面寫著第一名是陳楚生、第二名是Mickey Guyton、第三名是單依純，最後一名是A-Lin，和最終節目播出的排名相符，節目組標榜「無修音真實呈現」的製作原則，強調現場投票機制的公平性，對於此次爭議，尚未做出正面回應，但據知情人士透露，相關紙條可能僅為工作人員的例行工作提示。

▲A-Lin和彭佳慧耳機出問題。（圖／翻攝自微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

有粉絲出面為兩位歌后抱不平，指出問題可能出在監聽耳機。留言寫道「佳慧姐耳返沒聲音，A-Lin聽到的也很小聲，兩人是被做局了」，還有人補充「彭佳慧在直播的單人機位裡有說到耳返問題」，並質疑節目組「說完耳機問題芒果就切廣告」，讓網友直呼不透明。此外也有聲音認為節目組可能在捧特定選手，「不做局，皇族怎麼來爭歌王？」

▲《歌手》奪冠爆內定。（圖／翻攝自微博）