ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

趙露思哽咽認「半退演藝圈」
Olive Young「平價遮瑕」必買推薦
男星出道23年首曝「母親憂鬱輕生」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

沈玉琳 廖峻 歐陽娜娜 陳零九 蕭敬騰 A-Lin 彭佳慧 蔡阿嘎

金門首映《鬼滅之刃》業績暴增5成　福建粉絲小三通跨海搶先看

▲▼日本人氣動畫《鬼滅之刃 無限城篇》上映。（圖／記者林名揚翻攝)

▲福建鬼滅迷跨海到金門看電影。（圖／記者林名揚翻攝)

記者林名揚、郭玗潔／金門報導　

日本最新動漫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》(8)日在台上映，鬼滅迷們迫不及待擠爆各大影城先睹為快、搶購周邊商品；不過由於大陸地區尚未上映，大批福建動漫迷特別經小三通搭船跨海至金門的電影院搶先看，也讓平時人潮不多的金獅影城大廳瞬間熱鬧起來，首映單日業績成長逾5成。

來自廈門的李姓動漫迷說，自己一直很喜歡鬼滅之刃這部動漫，只要能得看、買得到的電影、周邊商品，一定買單。但廈門地區上映檔期未定，才會搶在僅一水之隔的金門首映當日，跟朋友一起過來先睹為快。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼日本人氣動畫《鬼滅之刃 無限城篇》上映。（圖／記者林名揚翻攝)

▲泉州鬼滅迷精心打扮，跨海看首映。（圖／記者林名揚翻攝)

金獅影城經理李湘琳表示，金門地區看電影人潮不如台灣本島熱絡，平時看電影買票除幾部漫威大作以外，幾乎都不用排隊；而該影城自2014年開幕以來，除首部播映的電影《蜘蛛人 電光之戰》有過預購熱潮以外，就是這部《鬼滅之刃 無限城篇》再度掀起預購熱，昨天首映單日業績成長逾5成，也讓現場工作人員忙翻天。

▲▼日本人氣動畫《鬼滅之刃 無限城篇》上映。（圖／記者林名揚翻攝)

李湘琳強調，金獅影城引進最新的4D影音設備，配合舒適豪華的座椅，最大廳別可容納466人，歡迎兩岸三地往返的旅客一起來體驗不一樣的影音視聽。

▲▼日本人氣動畫《鬼滅之刃 無限城篇》上映。（圖／記者林名揚翻攝)

▲▼日本人氣動畫《鬼滅之刃 無限城篇》上映。（圖／記者林名揚翻攝)

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

動畫鬼滅之刃台灣金門影城

推薦閱讀

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態　「過往紛擾靠司法平反」

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態　「過往紛擾靠司法平反」

9小時前

Joeman徵才薪資5萬、保證年薪14個月掀熱議　牛排曾開價9萬

Joeman徵才薪資5萬、保證年薪14個月掀熱議　牛排曾開價9萬

9小時前

沈玉琳住院後首曝近照！　同框女兒慶祝父親節：充滿信心

沈玉琳住院後首曝近照！　同框女兒慶祝父親節：充滿信心

21小時前

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

8/7 21:22

蘿拉LINE帳號偷改名「蔡阿嘎二伯工作室」　他親發聲解釋！

蘿拉LINE帳號偷改名「蔡阿嘎二伯工作室」　他親發聲解釋！

19小時前

蕭敬騰遭爆「要離開18年老東家華納」！　經紀人老婆Summer回應了

蕭敬騰遭爆「要離開18年老東家華納」！　經紀人老婆Summer回應了

17小時前

分手魏如萱小男友後「若盈哭了」！爆舌頭感染破5洞　Ian現身按讚

分手魏如萱小男友後「若盈哭了」！爆舌頭感染破5洞　Ian現身按讚

6小時前

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

8/7 13:18

歐陽娜娜「耳上極短髮」新造型曝光！　網驚呼：完全認不出來

歐陽娜娜「耳上極短髮」新造型曝光！　網驚呼：完全認不出來

21小時前

家寧一家四口陷官司　被追問「帳本在哪裡」親出面回覆

家寧一家四口陷官司　被追問「帳本在哪裡」親出面回覆

15小時前

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」負責人驚呆

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」負責人驚呆

8/8 07:59

《歌手》決賽夜！A-Lin、彭佳慧合作「設備竟出包」網怒：被做局了

《歌手》決賽夜！A-Lin、彭佳慧合作「設備竟出包」網怒：被做局了

16小時前

熱門影音

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...
吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重
趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！

趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！
是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優

是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷
苗可麗大罵動力火車　快嘴連珠炮..不敢頂嘴XD

苗可麗大罵動力火車　快嘴連珠炮..不敢頂嘴XD
沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

高宇蓁姐弟戀7年：沒癢過　高EQ避談前男友趙駿亞

高宇蓁姐弟戀7年：沒癢過　高EQ避談前男友趙駿亞

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

許光漢退伍「韓國粉衝南投迎接」　他謝居民照顧：吃飯都被加菜

許光漢退伍「韓國粉衝南投迎接」　他謝居民照顧：吃飯都被加菜

少女時代出道18年「全員合體」！　為20週年做準備：沒有SONE就沒有我們

少女時代出道18年「全員合體」！　為20週年做準備：沒有SONE就沒有我們

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

看更多

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前10

考上台大醫學系「打工費45K只夠付一學期」！　吳淡如豪爽幫付當乾媽

10分鐘前0

還記得這些千禧年金曲嗎？　他發起翻唱計畫...揪6女歌手重現經典

36分鐘前0

曾智希備孕中心疼前搭檔　透露沈玉琳暴瘦仍錄影

40分鐘前0

草屯囝仔樞育化身班長狠操9藝人！　揭他們私下在軍隊真面目

50分鐘前0

胡瓜跟噴射機阿嬤尬跑　陪姐姐團運動汗流浹背

1小時前56

女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」　4日客連吼店家幫討公道

1小時前32

趙露思哽咽認「半退演藝圈」！　直播幫經紀人求工作：在我這沒得幹了

1小時前20

崔珉豪親哥是首爾大學霸！老師：你有哥哥一半就好　造就驚人勝負欲

1小時前11

浩子去年身體出狀況今露面說明　阿翔母得腦膜瘤治療關鍵曝光

1小時前51

金門首映《鬼滅之刃》業績暴增5成　福建粉絲小三通跨海搶先看

讀者迴響

熱門新聞

  1. 廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態
    9小時前166
  2. Joeman徵才給5萬掀熱議　他曾開價9萬
    9小時前165
  3. 沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節
    21小時前13059
  4. 吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍
    8/7 21:22268
  5. 蘿拉LINE偷改名「蔡阿嘎二伯工作室」
    19小時前125
  6. 蕭敬騰遭爆要離開老東家　老婆Summer回應了
    17小時前1818
  7. 分手魏如萱小男友後「若盈哭了」！Ian現身按讚
    6小時前1210
  8. 直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景
    8/7 13:184819
  9. 歐陽娜娜「耳上極短髮」新造型曝光！網：認不出來
    21小時前1617
  10. 家寧被追問「帳本在哪裡」親出面回覆
    15小時前143
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合