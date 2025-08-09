金門首映《鬼滅之刃》業績暴增5成　福建粉絲小三通跨海搶先看

▲福建鬼滅迷跨海到金門看電影。（圖／記者林名揚翻攝)

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

日本最新動漫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》(8)日在台上映，鬼滅迷們迫不及待擠爆各大影城先睹為快、搶購周邊商品；不過由於大陸地區尚未上映，大批福建動漫迷特別經小三通搭船跨海至金門的電影院搶先看，也讓平時人潮不多的金獅影城大廳瞬間熱鬧起來，首映單日業績成長逾5成。

來自廈門的李姓動漫迷說，自己一直很喜歡鬼滅之刃這部動漫，只要能得看、買得到的電影、周邊商品，一定買單。但廈門地區上映檔期未定，才會搶在僅一水之隔的金門首映當日，跟朋友一起過來先睹為快。

▲泉州鬼滅迷精心打扮，跨海看首映。（圖／記者林名揚翻攝)

金獅影城經理李湘琳表示，金門地區看電影人潮不如台灣本島熱絡，平時看電影買票除幾部漫威大作以外，幾乎都不用排隊；而該影城自2014年開幕以來，除首部播映的電影《蜘蛛人 電光之戰》有過預購熱潮以外，就是這部《鬼滅之刃 無限城篇》再度掀起預購熱，昨天首映單日業績成長逾5成，也讓現場工作人員忙翻天。

李湘琳強調，金獅影城引進最新的4D影音設備，配合舒適豪華的座椅，最大廳別可容納466人，歡迎兩岸三地往返的旅客一起來體驗不一樣的影音視聽。