吳思賢粉絲遭炎上！「硬闖大巨蛋管制區」追星拍照　本人發聲代道歉

記者田暐瑋／綜合報導

吳思賢（小樂）日前受邀登上台北大巨蛋，擔任味全龍賽後表演嘉賓，卻因部分歌迷擅自闖入管制區拍照引起風波，面對粉絲行為，他迅速在社群平台上發表道歉聲明代為致歉。

吳思賢6日登上大巨蛋，現場湧入許多粉絲，據了解，大巨蛋部分座位依當日球團安排設為保留席，並由工作人員進行管制，但當天有3至4名女歌迷擅闖VIP座位區以手機錄影，讓現場其他球迷不滿，工作人員多次勸阻未果，事件引起廣泛關注。

▲吳思賢替粉絲道歉。（圖／翻攝自Threads）



[廣告]請繼續往下閱讀...

面對粉絲行為引發的爭議，吳思賢發表道歉聲明，表示當天專注於表演，未察覺相關情況，但承認歌迷未遵守規定的行為確實不妥，「對不起，讓當天現場的觀眾還有辛苦的工作人員困擾了，我也希望大家都能開心，但無論如何大家應當要守規矩，我會盡我的能力，督促我的FANS，讓他們知道去到各個場合都應當要守規矩！」

▲吳思賢粉絲闖入保留席。（圖／翻攝自Threads）



吳思賢誠摯的態度獲得不少網友支持，許多人留言安慰：「人家都說『粉絲行為，偶像買單』這真的是很真實的案例」、「辛苦小樂了，還得出來擔」，有人留言說：「好想看你把大巨蛋不遵守的粉絲請走。」他也再次致歉：「抱歉，我也不是很清楚狀況，但之後會請大家也多注意！」

▲吳思賢替粉絲道歉。（圖／翻攝自Threads）