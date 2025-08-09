《Heart Signal》女星懷孕控男友失聯！　「來生再相見」警方緊急救援

記者張筱涵／綜合報導

韓國戀愛實境節目《Heart Signal 3》前出演者徐敏在（現改名徐恩祐），5月間公開自己懷孕，並指控孩子生父、前男友A某失聯。然而，A某方面近日首度公開回應，否認失聯說法，並反控徐敏在散布不實訊息，已對其提起法律行動。

A某的法律代理人表示，A某自事件發生以來，避免對媒體發聲，並持續配合調查程序。他強調，A某從未失聯，且始終表明會對孩子承擔法律責任，然而，A某的個人資料與照片多次與虛假內容一同被發佈在社群媒體，即使調查機關建議刪除，相關貼文仍未撤下，對其名譽與人格造成嚴重影響。

警方已將徐敏在依違反《資訊通信網法》（散布虛假事實誹謗）、恐嚇、非法拘禁，以及違反《跟蹤騷擾處罰法》（包含違反暫時措施）等罪名，附意見書送交檢方。法院在調查過程中，為保護A某，已裁定暫時措施，目前該措施仍在執行中。

A某方面表示，受害者已面臨嚴重精神及社會傷害，將立即申請禁止發佈虛假貼文的假處分，並提出損害賠償請求等法律行動。

徐敏在5月公開懷孕消息與A某的實名，稱因無法與對方聯繫才公開其身分。A某則反駁，表示在得知懷孕後，曾與她持續聯絡並向父母如實告知，否認逃避責任，並指控徐敏在對其拘禁與施暴。

徐敏在的法律代理人則回應，拘禁說法不合常理，並說明當日她因腹痛緊急前往婦產科，並非拘禁對方。

A某回應曝光後，徐敏在以黑底白字一連更新3則Instagram限時動態，「我沒有散布謠言過，我被封鎖了所以無法聯絡，也沒收到聯繫過」、「爸爸媽媽弟妹們對不起，孩子啊，對不起，若有來生一定要再相見，到時候我會讓你們幸福的，真的太壞了……什麼時候才會有報應」，第三則中她附上A某受訪的報導連結表示：「說謊精！」

粉絲見到徐敏在的動態皆擔心不已，警方接獲多起報案。警方表示：「目前已接到多件報案，正在進行救援請求。」

