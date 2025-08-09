彭佳慧《歌手》現場忍不住哭了！「自責道歉A-Lin」畫面全播出

記者劉宛欣／綜合報導

《歌手2025》總決賽8日晚間登場，實力唱將彭佳慧擔任A-Lin的幫唱嘉賓，合唱經典曲〈傷痕〉時發生監聽耳機故障，導致兩人全程無法正常聽到伴奏及返送聲音，幾乎是在完全「盲唱」狀態下完成整場演出，讓觀眾和粉絲看得既震驚又心疼。

▲彭佳慧、A-Lin合唱舞台掀起討論。（圖／翻攝自微博）

節目總監洪嘯此前曾保證直播技術「經過12期實測、零事故」，沒想到就在總決賽夜出包，觀眾質疑是否是「刻意做局」。表演結束後，A-Lin在首輪成績中竟意外墊底（第七名），彭佳慧得知成績後情緒潰堤，當場在後台淚崩，自責道「對不起」，場面令人鼻酸，A-Lin則不斷安慰「沒事」。

網路上隨即掀起熱議，「彭佳慧耳返沒聲音」火速衝上熱搜榜，不少網友痛批節目組應變能力低落，應該向參賽者道歉，甚至有粉絲回憶起2017年鄧紫棋曾因監聽耳機故障叫停演出被罵，彭佳慧此次卻因幫唱身份未能中止演出。

▲彭佳慧自認拖累了A-Lin，忍不住在節目上哭了。（圖／翻攝自微博）

事後，「彭佳慧哭了」關鍵字也衝上熱搜，觀眾紛紛心疼表示「真的，彩排的時候，兩個唱的超級好。 一到直播就被節目組做局」、「賽後他們摘耳機的時候，彭佳慧就說了耳返沒聲音，然後節目組就馬上把鏡頭切了」、「後台說了兩個人耳返都沒聲音，盲唱的」、「無所謂的，大家都知道怎麼回事，歌手十一期都沒出現事故，偏偏總決賽耳返出現問題，偏偏還是A-lin」、「劇本而已，佳慧姐不哭」、「做局真的不要太明顯」，許多人都為她打抱不平。

不過，也有少部分人認為「有一說一，彭佳慧今天晚上確實沒有發揮好」、「佳慧差點把A-lin都給帶跑偏了，A-lin硬生生拉回來的」，直言不需要有過多解讀。

點我看影片