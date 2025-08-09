ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Energy牛奶父親節揭童年陰影
手搖珍珠超Ｑ「最頂是誰？」
楊千霈動刀「術後血塊堵呼吸」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 廣末涼子 南沢海香 許瑋甯 邱澤 葛斯齊 沈玉琳 莎拉布萊曼

彭佳慧《歌手》現場忍不住哭了！「自責道歉A-Lin」畫面全播出

記者劉宛欣／綜合報導

《歌手2025》總決賽8日晚間登場，實力唱將彭佳慧擔任A-Lin的幫唱嘉賓，合唱經典曲〈傷痕〉時發生監聽耳機故障，導致兩人全程無法正常聽到伴奏及返送聲音，幾乎是在完全「盲唱」狀態下完成整場演出，讓觀眾和粉絲看得既震驚又心疼。

▲A-Lin與彭佳慧的舞台被嫌吵。（圖／翻攝自微博）

▲彭佳慧、A-Lin合唱舞台掀起討論。（圖／翻攝自微博）

節目總監洪嘯此前曾保證直播技術「經過12期實測、零事故」，沒想到就在總決賽夜出包，觀眾質疑是否是「刻意做局」。表演結束後，A-Lin在首輪成績中竟意外墊底（第七名），彭佳慧得知成績後情緒潰堤，當場在後台淚崩，自責道「對不起」，場面令人鼻酸，A-Lin則不斷安慰「沒事」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網路上隨即掀起熱議，「彭佳慧耳返沒聲音」火速衝上熱搜榜，不少網友痛批節目組應變能力低落，應該向參賽者道歉，甚至有粉絲回憶起2017年鄧紫棋曾因監聽耳機故障叫停演出被罵，彭佳慧此次卻因幫唱身份未能中止演出。

▲彭佳慧自認拖累了A-Lin，忍不住在節目上哭了。（圖／翻攝自微博）

▲彭佳慧自認拖累了A-Lin，忍不住在節目上哭了。（圖／翻攝自微博）

事後，「彭佳慧哭了」關鍵字也衝上熱搜，觀眾紛紛心疼表示「真的，彩排的時候，兩個唱的超級好。 一到直播就被節目組做局」、「賽後他們摘耳機的時候，彭佳慧就說了耳返沒聲音，然後節目組就馬上把鏡頭切了」、「後台說了兩個人耳返都沒聲音，盲唱的」、「無所謂的，大家都知道怎麼回事，歌手十一期都沒出現事故，偏偏總決賽耳返出現問題，偏偏還是A-lin」、「劇本而已，佳慧姐不哭」、「做局真的不要太明顯」，許多人都為她打抱不平。

不過，也有少部分人認為「有一說一，彭佳慧今天晚上確實沒有發揮好」、「佳慧差點把A-lin都給帶跑偏了，A-lin硬生生拉回來的」，直言不需要有過多解讀。

點我看影片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

歌手2025A-Lin彭佳慧

推薦閱讀

沈玉琳住院後首曝近照！　同框女兒慶祝父親節：充滿信心

沈玉琳住院後首曝近照！　同框女兒慶祝父親節：充滿信心

7小時前

歐陽娜娜「耳上極短髮」新造型曝光！　網驚呼：完全認不出來

歐陽娜娜「耳上極短髮」新造型曝光！　網驚呼：完全認不出來

7小時前

蕭敬騰遭爆「要離開18年老東家華納」！　經紀人老婆Summer回應了

蕭敬騰遭爆「要離開18年老東家華納」！　經紀人老婆Summer回應了

3小時前

家寧一家四口陷官司　被追問「帳本在哪裡」親出面回覆

家寧一家四口陷官司　被追問「帳本在哪裡」親出面回覆

2小時前

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

8/7 21:22

多處器官受損！　沈玉琳血癌「1原因」導致化療再等等

多處器官受損！　沈玉琳血癌「1原因」導致化療再等等

10小時前

《歌手》決賽夜！A-Lin、彭佳慧合作「設備竟出包」網怒：被做局了

《歌手》決賽夜！A-Lin、彭佳慧合作「設備竟出包」網怒：被做局了

3小時前

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

8/7 13:18

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」負責人驚呆

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」負責人驚呆

17小時前

蘿拉LINE帳號偷改名「蔡阿嘎二伯工作室」　他親發聲解釋！

蘿拉LINE帳號偷改名「蔡阿嘎二伯工作室」　他親發聲解釋！

5小時前

許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！手臂還是超細 41歲真實狀態全被拍

許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！手臂還是超細 41歲真實狀態全被拍

8/7 15:10

張文綺遇店家態度冷淡喊「不敢去」　踩雷感嘆：國旅加油啊

張文綺遇店家態度冷淡喊「不敢去」　踩雷感嘆：國旅加油啊

4小時前

熱門影音

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...
吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重
趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！

趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！
是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優

是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷
苗可麗大罵動力火車　快嘴連珠炮..不敢頂嘴XD

苗可麗大罵動力火車　快嘴連珠炮..不敢頂嘴XD
沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

高宇蓁姐弟戀7年：沒癢過　高EQ避談前男友趙駿亞

高宇蓁姐弟戀7年：沒癢過　高EQ避談前男友趙駿亞

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

許光漢退伍「韓國粉衝南投迎接」　他謝居民照顧：吃飯都被加菜

許光漢退伍「韓國粉衝南投迎接」　他謝居民照顧：吃飯都被加菜

少女時代出道18年「全員合體」！　為20週年做準備：沒有SONE就沒有我們

少女時代出道18年「全員合體」！　為20週年做準備：沒有SONE就沒有我們

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

看更多

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前31

彭佳慧《歌手》現場忍不住哭了！「自責道歉A-Lin」畫面全播出

2小時前41

家寧一家四口陷官司　被追問「帳本在哪裡」親出面回覆

2小時前20

日本第一Coser女神也怕「被臭到」！動漫展前喊話：洗好澡再來

2小時前21

楊千霈動刀「術後血塊堵呼吸」！　失去2感狂瘦4kg：吞口水都痛

3小時前20

《歌手》決賽夜！A-Lin、彭佳慧合作「設備竟出包」網怒：被做局了

3小時前615

蕭敬騰遭爆「要離開18年老東家華納」！　經紀人老婆Summer回應了

4小時前40

Energy牛奶父親節揭童年陰影　父母離異「搬家20次」決心當好爸爸

4小時前20

《膽大黨》致敬X JAPAN沒先告知！　YOSHIKI吐疑惑掀兩派論戰

4小時前21

離婚了仍是好友！陳思誠「連12年」準時發文為佟麗婭慶生被讚典範

4小時前54

張文綺遇店家態度冷淡喊「不敢去」　踩雷感嘆：國旅加油啊

讀者迴響

熱門新聞

  1. 沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節
    7小時前12258
  2. 歐陽娜娜「耳上極短髮」新造型曝光！網：認不出來
    7小時前1016
  3. 蕭敬騰遭爆要離開老東家　老婆Summer回應了
    3小時前1215
  4. 家寧被追問「帳本在哪裡」親出面回覆
    2小時前81
  5. 吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍
    8/7 21:22268
  6. 沈玉琳血癌「1原因」導致化療再等等
    10小時前127
  7. A-Lin、彭佳慧舞台被嫌吵疑遭做局
    3小時前4
  8. 直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景
    8/7 13:184819
  9. 趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」
    17小時前3211
  10. 蘿拉LINE偷改名「蔡阿嘎二伯工作室」
    5小時前104
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合