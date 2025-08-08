《歌手》決賽夜！A-Lin、彭佳慧合作「設備竟出包」網怒：被做局了

記者劉宛欣／綜合報導

中國競賽節目《歌手2025》總冠軍之夜在8日晚間熱血開打，各組唱將傾全力拚搏。其中備受看好的奪冠大熱門單依純，在「幫幫唱」環節找來金曲歌王王力宏一同演繹他的經典代表作〈落葉歸根〉，讓觀眾倍感期待。而另一位呼聲極高的A-Lin，則攜手「鐵肺歌后」彭佳慧演唱〈傷痕〉，兩大實力派女聲強強聯手，掀起一波討論熱潮。

▲A-Lin與彭佳慧的舞台被嫌吵。（圖／翻攝自微博）

不過，A-Lin與彭佳慧這段合作舞台卻意外成為焦點話題，在演出播出後迅速登上微博熱搜，關鍵詞「A-Lin彭佳慧不要再吵了」引發大量網友討論。有觀眾留言表示「為什麼感覺很吵啊？就像兩個人在你一言我一語地吵架，感受不到歌曲的美」也有人質疑是「編曲出了問題」，或是兩人合作的默契不足。

▲A-Lin與彭佳慧表演時，監聽耳機疑似出問題，彭佳慧下來之後坦言聽不到音樂。（圖／翻攝自微博）

但也有粉絲出面為兩位歌后抱不平，指出問題可能出在監聽耳機。留言寫道「佳慧姐耳返沒聲音，A-Lin聽到的也很小聲，兩人是被做局了」，還有人補充「彭佳慧在直播的單人機位裡有說到耳返問題」，並質疑節目組「說完耳機問題芒果就切廣告」，讓網友直呼不透明。此外也有聲音認為節目組可能在捧特定選手，「不做局，皇族怎麼來爭歌王？」

儘管網路上聲音兩極，但仍有不少觀眾力挺這段演出，留言稱讚：「哪裡吵了呀！！很好聽！！！」、〈傷痕〉本身就情緒張力強，兩位唱將的詮釋方式只是各有風格而已。

點我看表演片段