日本樂迷11月超幸福！鬼才吉他手Ichika Nito、新學校領袖接力登台

記者吳睿慈／台北報導

日本粉絲有福了！備受全球矚目的日本新世代鬼才吉他手Ichika Nito與Z世代必聽的超人氣怪妞團 ATARASHII GAKKO! 將分別於11月1日與11月30日登台，帶來截然不同卻同樣震撼的現場演出，勢必讓台灣樂迷嗨翻整個月。

▲新世代吉他鬼才Ichika Nito台灣首演。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



出身音樂世家的Ichika Nito，自幼從鋼琴轉向吉他，以獨創的 tapping 技法、結合爵士、數學搖滾、lofi hip hop 等多元元素的音樂風格風靡全球。他在Instagram、YouTube等社群平台累積數百萬粉絲追隨，並在英國《Total Guitar》評選的「史上最偉大的100位吉他手」中名列第 8，獲得Dream Theater吉他手ohn Petrucci、The Who吉他手Pete Townshend等音樂巨擘讚賞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次「ICHIKA NITO -The Moon’s Elbow- TOUR 2025 in TAIPEI」將於11月1日登場票價 2800元，8月11日下午1點起在 Ticket Plus遠大售票系統開放實名登記抽選，8月15日公布結果，若有剩餘票券將於8月21日中午12點開放一般販售。持票者可加購2000元VIP PASS，享紀念 PASS、Sound Check Event、握手會與1對1合照、親遞親筆簽名海報等珍貴福利。

▲ATARASHII GAKKO!（新學校領袖）搞怪風格受到粉絲喜愛。（圖／翻攝自ATARASHII GAKKO!新學校領袖IG）



由Suzuka、Mizyu、Rin、Kanon組成的ATARASHII GAKKO!（新學校領袖）以加上招牌水手服造型與前衛舞蹈，成功打破亞洲刻板印象，躍升國際舞台新寵，憑藉〈OTONABLUE〉在 TikTok 創下逾 33 億次播放的怪物級紀錄，並曾登上 NHK 紅白歌合戰、美國Coachella舞台與《Jimmy Kimmel Live!》，她們將於11月30日帶著最新巡演「ATARASHII GAKKO! THE MARCHING OF AG! TOUR IN TAIPEI」再度席捲 Zepp New Taipei。

▲新學校領袖接力登台。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



門票票價為 2800元、3000元、3200元，8月18日下午1點起開放實名登記抽選8月 22 日公布結果，如有剩餘票券將於 9月3日中午12點開放一般販售。持票者可加購2000元 VIP PASS，享隨機成員簽名紀念 PASS、Meet & Greet與4對1合照、優先入場及周邊搶購等超值福利。