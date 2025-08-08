廣末涼子追撞車禍「車速165公里」　網驚：追上大谷翔平…飆車原因曝

記者陳芊秀／綜合報導

45歲日本女星廣末涼子於4月開車，在靜岡新東名高速公路發生追撞車禍，近日事故調查指出，當時車速達165公里。日網震驚比對數據，發現她的車速比特急列車還快，更追上球星大谷翔平的球速，飆車原因也曝光。

▲廣末涼子車禍事故調查，當時駕車車速達165公里，震驚日網。（圖／資料照／出日音樂提供）

「廣末涼子165公里」成為日本X的熱門關鍵字。她當時飆車車速達165公里，根據日網比對，超越了新幹線列車「白鷹號」（時速最高160公里）、往返東京與成田機場的Skyliner（時速最高160公里）、筑波快線TSUKUBA EXPRESS（時速最高130公里），以及新快速列車（時速最高130公里）。還有網友比對棒球球員的投球速，發現她的車速，已經追上大谷翔平效力日本火腿隊創下165公里球速。

▲廣末涼子當時車速165公里，日網比對超越新幹線、京城電鐵Skyliner。（圖／翻攝自X）

▲廣末涼子車速，日網發現跟大谷翔平球速一樣快。（圖／翻攝自X）



據日媒《東京體育報》報導，廣末涼子駕車追撞上大型卡車，導致同車男經紀人骨折，本人僅輕傷，大卡車司機並未受傷。相關人士透露，她當時駕駛的是進口車，追撞時安全氣囊已經啟動，「廣末涼子等人都有受到衝擊保護，另外，車身非常堅固，也是比較幸運的原因。」

為何廣末涼子要開這麼快？以新東名高速公路車速限制120公里，她的車速超出了45公里之多，本人在事故後，被診斷患有雙極性情感障礙及甲狀腺功能亢進症，靜岡縣警方調查也考慮到是否受到病症影響。

同時知情人士透露，廣末涼子當時駕駛的進口車不是她自己的車，「開著不熟悉的車子，沒有意識到速度已經超過165公里，可能也有影響」。

廣末涼子高速公路超速40公里以上，而交通違規點數達6點，駕照會被停用，因此她被推測會被停用駕駛執照。外傳她在事故後，已經避免自己開車，改搭乘計程車或由事務所相關人員代駕協助。