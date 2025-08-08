ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
KAT-TUN驚喜宣布「最後演唱會」
楊柳颱風估明生成！
不斷更新／韓星活動8月售票看這裡！　
安宰賢上節目常被提離婚！　具惠善忍5年：別再拿我當哏

記者張筱涵／綜合報導

南韓女星具惠善2020年和安宰賢離婚，在雙方分道揚鑣後，男方近年重返螢光幕，離婚哏也常被提。而她8日透過社群媒體發長文，回應前夫安宰賢近日在綜藝節目中間接提及兩人離婚的內容，她認為這種「持續且間接的提及與發言」是「懦弱的行為」，更點名相關節目製作與主持人，應自覺避免用離婚作為娛樂話題，因為「那是對當事者的二次加害，並會造成巨大的傷害」。

外送稿用　▲▼具惠善　安宰賢。（圖／翻攝自Instagram／kookoo900、aagbanjh）

▲具惠善和安宰賢曾有過一段婚姻。（圖／翻攝自Instagram／kookoo900、aagbanjh）

具惠善在文中回顧，自己與前配偶在離婚過程中「有過相互矛盾的主張」，最後選擇「不追究真偽與否的方向達成合意」，雖然「不是當事者間真正的和解」，但她認為「那是彼此的默許約定，也是作為人的基本道理」，而且「離婚是各自主張自己受害的過程，因此非常自我，也非常困難」。

具惠善進而指出，即使離婚過程非常不好，也不應該在同一行業中「以當事人可被推測的方式，持續且間接地提及」，尤其是「在真話與玩笑之間游走的驚險發言」，更是「懦弱的行為」。她批評，有些製作八卦節目的人「用誘導性問題或假借安慰的方式談這件事」，其實是在「對作為前配偶的當事者進行二次加害，並給予很大的傷害」。

具惠善也呼籲「綜藝節目中應該有良知」，即使是為了娛樂，「開玩笑的話若讓當事人感到不快，那就應該立刻停止」，她自述不是擅長因為辛苦就流淚或用言語表達的人，「但我並不是沒有感情的人」，並懇請大眾理解，「為了提供娛樂而嘲弄當事者的我，這樣的權利在這世界上誰都沒有」。最後，她祝福前夫「不要以我作為題材，而是用他自身的固有身份與真誠去活動、受矚目、發展並順利前行」。

這篇發文也被聯想到，應為安宰賢日前在YouTube節目《趙賢雅的平凡週四夜》中，與嘉賓Muzie談話時，被外界認為暗指自己也曾有「對外已知的事件」，引發聯想與討論。

【具惠善發文全文】

我認為，將「離婚5年」這句話總是被釘在新聞標題上、反覆主導貼標籤，並不是正確的新聞倫理。在我與前配偶的離婚過程中，彼此之間來往著相互矛盾的主張；若最終是以不追究真偽與否的方向達成合意，那麼即便那不是當事者之間真正意義上的和解，也可以視為一種默許的約定、作為人之常理。所謂離婚，也是各自主張自己所受的損害，因此是非常自我、也非常困難的過程。

只是，儘管與前配偶的離婚過程極其不順利，對此在同一行業從事工作的當事者本人可被推測出來的持續性、間接性的提及與發言（反覆進行在玩笑與認真之間游走的驚險言論的行為），是懦弱的行為；另外，製作各種刺激性八卦節目的人們，就此事誘導性地提出問題或給予安慰的行為，我希望大家能自覺，這是對作為前配偶的當事者本人進行二次加害、並造成巨大傷害的行為。

我期盼綜藝節目中也能存在良知。僅僅為了娛樂，即使是開玩笑說的話，如果當事者足以感到不快，我認為那就應該立即停止。我是個不擅長因為辛苦而流淚、或用言語表達的人。即便如此，我也不是一個沒有感情的人。懇切期望大家能明白：為了向大眾提供娛樂而去嘲弄身為當事者的我，這樣的權利在這個世界上誰都不存在。我期盼前配偶不要以「我」作為素材，而是以他所擁有的固有的身份與真誠來活動、受矚目、發展，並一切順利。

具惠善安宰賢

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
趙露思淚訴為了拍戲　「連爸爸罹癌都沒回家」

趙露思淚訴為了拍戲　「連爸爸罹癌都沒回家」
康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了

康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了
鄧紫棋演唱會蟲子爬上身　被嚇到崩潰狂尖叫XD

鄧紫棋演唱會蟲子爬上身　被嚇到崩潰狂尖叫XD
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
董哥？紅姐？傻傻分不清 網笑：沒叫你超越！XD　＃董至成

董哥？紅姐？傻傻分不清 網笑：沒叫你超越！XD　＃董至成
劉宇寧台上大哭！4000人守6年之約

劉宇寧台上大哭！4000人守6年之約
劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力

劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力
沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

許光漢退伍「韓國粉衝南投迎接」　他謝居民照顧：吃飯都被加菜

許光漢退伍「韓國粉衝南投迎接」　他謝居民照顧：吃飯都被加菜

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

曹政奭來台秀中文忘詞急求救　為和片中女兒變熟..小舉動超貼心

曹政奭來台秀中文忘詞急求救　為和片中女兒變熟..小舉動超貼心

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

柯佳嬿.坤達結婚7年：我們都沒什麼變　認了沒結婚「愛情會死無葬身之地」

柯佳嬿.坤達結婚7年：我們都沒什麼變　認了沒結婚「愛情會死無葬身之地」

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

