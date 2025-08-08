安宰賢上節目常被提離婚！　具惠善忍5年：別再拿我當哏

記者張筱涵／綜合報導

南韓女星具惠善2020年和安宰賢離婚，在雙方分道揚鑣後，男方近年重返螢光幕，離婚哏也常被提。而她8日透過社群媒體發長文，回應前夫安宰賢近日在綜藝節目中間接提及兩人離婚的內容，她認為這種「持續且間接的提及與發言」是「懦弱的行為」，更點名相關節目製作與主持人，應自覺避免用離婚作為娛樂話題，因為「那是對當事者的二次加害，並會造成巨大的傷害」。

▲具惠善和安宰賢曾有過一段婚姻。（圖／翻攝自Instagram／kookoo900、aagbanjh）



具惠善在文中回顧，自己與前配偶在離婚過程中「有過相互矛盾的主張」，最後選擇「不追究真偽與否的方向達成合意」，雖然「不是當事者間真正的和解」，但她認為「那是彼此的默許約定，也是作為人的基本道理」，而且「離婚是各自主張自己受害的過程，因此非常自我，也非常困難」。

具惠善進而指出，即使離婚過程非常不好，也不應該在同一行業中「以當事人可被推測的方式，持續且間接地提及」，尤其是「在真話與玩笑之間游走的驚險發言」，更是「懦弱的行為」。她批評，有些製作八卦節目的人「用誘導性問題或假借安慰的方式談這件事」，其實是在「對作為前配偶的當事者進行二次加害，並給予很大的傷害」。

具惠善也呼籲「綜藝節目中應該有良知」，即使是為了娛樂，「開玩笑的話若讓當事人感到不快，那就應該立刻停止」，她自述不是擅長因為辛苦就流淚或用言語表達的人，「但我並不是沒有感情的人」，並懇請大眾理解，「為了提供娛樂而嘲弄當事者的我，這樣的權利在這世界上誰都沒有」。最後，她祝福前夫「不要以我作為題材，而是用他自身的固有身份與真誠去活動、受矚目、發展並順利前行」。

這篇發文也被聯想到，應為安宰賢日前在YouTube節目《趙賢雅的平凡週四夜》中，與嘉賓Muzie談話時，被外界認為暗指自己也曾有「對外已知的事件」，引發聯想與討論。

【具惠善發文全文】

我認為，將「離婚5年」這句話總是被釘在新聞標題上、反覆主導貼標籤，並不是正確的新聞倫理。在我與前配偶的離婚過程中，彼此之間來往著相互矛盾的主張；若最終是以不追究真偽與否的方向達成合意，那麼即便那不是當事者之間真正意義上的和解，也可以視為一種默許的約定、作為人之常理。所謂離婚，也是各自主張自己所受的損害，因此是非常自我、也非常困難的過程。

只是，儘管與前配偶的離婚過程極其不順利，對此在同一行業從事工作的當事者本人可被推測出來的持續性、間接性的提及與發言（反覆進行在玩笑與認真之間游走的驚險言論的行為），是懦弱的行為；另外，製作各種刺激性八卦節目的人們，就此事誘導性地提出問題或給予安慰的行為，我希望大家能自覺，這是對作為前配偶的當事者本人進行二次加害、並造成巨大傷害的行為。

我期盼綜藝節目中也能存在良知。僅僅為了娛樂，即使是開玩笑說的話，如果當事者足以感到不快，我認為那就應該立即停止。我是個不擅長因為辛苦而流淚、或用言語表達的人。即便如此，我也不是一個沒有感情的人。懇切期望大家能明白：為了向大眾提供娛樂而去嘲弄身為當事者的我，這樣的權利在這個世界上誰都不存在。我期盼前配偶不要以「我」作為素材，而是以他所擁有的固有的身份與真誠來活動、受矚目、發展，並一切順利。