Threads Line FB IG

KAT-TUN驚喜宣布「最後演唱會」
楊柳颱風估明生成！
不斷更新／韓星活動8月售票看這裡！　
繼F4合體成功！　阿信下一個目標「促成小虎隊」相信音樂3字回應

五月天揪虎聚／獨家！F4合體成功　阿信下一個目標是促成小虎隊？相信音樂回應了

▲五月天阿信計劃讓小虎隊再合體。（圖／相信音樂提供）

圖文／鏡週刊

五月天成功促成F4合體，讓他們重現當年風采，隨之有人許願希望能見到90年代紅極一時的小虎隊重返歌壇，據本刊接獲消息，指阿信早在促成F4合體前，即早一步與小虎隊成員之一的吳奇隆聯絡，希望能說服他們合體，重現出道37年的小虎隊風采。

其實，五月天與吳奇隆是舊識，在2013年的「5月天諾亞方舟」鳥巢演唱會的開場電影中，「四爺」吳奇隆化身「明日主播」，帥氣在大螢幕開口播報末日新聞，當時，引起台下十萬歌迷超高分貝尖叫，可見吳奇隆的人氣不減當年，因此，更加底定了阿信想促成小虎隊合體的決心。

五月天揪虎聚／獨家！F4合體成功　阿信下一個目標是促成小虎隊？相信音樂回應了

▲F4在阿信力促下，終於合體。（圖／相信音樂提供）

據了解，阿信透過關係，與吳奇隆取得聯繫，吳奇隆對小虎隊合體一事表態「樂見其成」，而與蘇有朋及陳志朋還在想法設法尋找聯絡管道。之前，每回傳出小虎隊合體一事，到了最後總是破局，蘇有朋曾在香港出席活動時被問及此事，他解釋並非酬勞談不攏，3個人感情也沒有不好，只是3人各自發展順利，也想維護「小虎隊」這塊招牌，蘇有朋說：「就是非常熱愛小虎隊，熱愛這份榮耀，我到現在都是。」雖然蘇有朋指彼此之間並無隔閡，只是沒有一次有緣分再合體。

五月天揪虎聚／獨家！F4合體成功　阿信下一個目標是促成小虎隊？相信音樂回應了

▲小虎隊是90年代叱吒一時的偶像團體。（圖／翻攝自網路）

在1991年時，陳志朋入伍服役後，小虎隊同年12月宣告暫時解散，直到1996年時，當時的唱片公司經歷改組，小虎隊3人分屬不同的公司，雖沒有正式宣佈解散，但各自順利發展，3人除了在2002年蘇有朋上海演唱會合體，也在2010年時在中國大陸的元宵節晚會合體，以及最後一次3人合體是在2015年的吳奇隆婚禮，之後2020年、2023年時，蘇有朋與陳志朋都在中國大陸節目同台合作，2場演出獨缺吳奇隆。

或許就是當年叱吒一時，也是五月天小時候的偶像，所以阿信默默計劃著讓小虎隊合體，重現90年代的小虎隊風采，畢竟上一次3人已是10年前，要讓小虎隊合體，仍需費一番功夫，對此，五月天所屬相信音樂回以：「不回應。」


