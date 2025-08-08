閩南狼控八炯造謠　鍾明軒淚訴心聲：那段無人相信的痛終於被還原

記者黃翊婷／綜合報導

閩南狼PYC（陳柏源）指稱昔日搭檔八炯惡意剪輯，陷害網紅鍾明軒，引發網友議論。對此，鍾明軒表示，他看了閩南狼的影片，整整哭了一晚，不是因為終於等到真相，「而是因為那段曾經無人相信的痛，終於被還原。」

▲鍾明軒7日在IG發文吐露心聲。（圖／翻攝自IG／big_star_ken）

閩南狼PYC（陳柏源）日前控訴網紅八炯（温子渝）試圖以仿效納粹方式煽動民意，6日他又發布新影片指稱，在先前拍攝的「統戰紀錄片真相」影片中，八炯惡意剪輯陷害網紅鍾明軒。雖然八炯立刻發出聲明，強調該紀錄片聚焦在揭露交流團背後的統戰真相，而非針對個人，但還是掀起網友議論。

對此，鍾明軒7日在IG發出一篇802字的長文，並附上自己與前總統蔡英文的合照，他表示，自己有看了閩南狼的影片，整整哭了一晚，但不是因為終於等到一句真相，「而是因為那段曾經無人相信的痛，終於被還原。我想問：這是我曾經以為能包容多元、引以為傲的台灣嗎？」

鍾明軒坦言，他因為個人好奇，選擇踏上一段旅程，卻被未經查證的訊息扭曲成「中共同路人」，成為全網攻擊的對象，這讓他感到自我懷疑，覺得自己是否從來沒有被真正接納過，他確實去過中國，也因為語言、文化、宗教信仰的共同記憶，所以想進一步了解這個龐大的華人社會，「那是一個探索，而不是效忠。」

鍾明軒說，在中國有人對他說「我們都是一家人」，回到台灣，他卻被自己國家的人罵到想消失，「那種撕裂，真的讓我無法不痛。」如今他沒有想要證明什麼了，只想保護自己，「讓我們彼此保有做人的尊嚴，保有繼續說話的空間。也請各方勢力，別再浪費社會資源，到此為止！」