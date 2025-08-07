苗可麗大稻埕槓上動力火車！　曾莞婷「老爺不要放心上」跳出緩頰

記者黃庠棻／台北報導

昨（6日）晚間，大稻埕夏日節活動上演趣味一幕，實力派演員苗可麗與人氣樂團動力火車在台上驚喜互動，苗可麗經典的「開罵」橋段，讓現場與線上的觀眾情緒嗨到最高點。這段前後任叫車平台代言人的有趣互動，隨後在社群媒體上引爆瘋傳，網友笑稱「根本八點檔live！」、「忠孝東路罵九遍！」

▲苗可麗在活動上尬動力火車。（圖／Uber提供）

這場「八點檔大戲」不僅限於現場，現任代言人之一的曾莞婷在社群上俏皮留言「可麗姐罵完前代言人，順便幫我罵前男友？」苗可麗霸氣回應「來！給我住址，我搭優步小黃去找他！」叫車平台前後任代言人動力火車和苗可麗也延續這場「鬧劇」，苗可麗暖心回應動力火車「怎麼捨得罵，但不利用工作罵，這輩子沒機會了！」動力火車小編也承諾「下次一起叫優步小黃！」

▲曾莞婷在家追苗可麗的實況演出。（圖／Uber提供）

網友們紛紛在社群平台分享「來看煙火居然能看到現場版的八點檔！」更有網友許願動力火車「想看老爺演八點檔長壽劇！」同為代言人的陳冠霖也加入戰局，邊吸西瓜汁邊發限動補刀，讓苗可麗妙回「瓜留一片給我！」

最後，曾莞婷出面為動力火車緩頰「老爺們不要放在心上，下次我們帶上寶寶一起叫優步小黃出去，車資算可麗姐頭上！」苗可麗則大方笑答「妳叫優步小黃9遍都算我的。」