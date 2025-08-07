男星在親哥婚禮「收紅包賺錢」2年後叫嫂子離婚　撈金狂語錄曝光

記者黃庠棻／台北報導

備受期待的古裝大戲《慶餘年》第二季，今（7）日起在中天娛樂台首播，第一季結尾張若昀所飾演的「范閑」因被劉端端所飾演的二皇子「李承澤」脅迫，用其師父「費介」、弟弟「范思轍」以及好友「滕梓荊」妻兒的安危來逼使「范閑」退讓，卻沒想到不願投降的「范閑」最終被刺死。

▲張若昀在《慶餘年2》與飾演弟弟的郭麒麟相愛相殺。（圖／中天娛樂台提供）

而第二季首集一開始就揭開「范閑」是「假死」，更解開他是如何瞞天過海的，原來是鑒查院的師兄在他出使北齊時，給他防身腰帶、軟劍以及血包等道具，讓他遇到危機時可以使用，而假死後的「范閑」更快馬加鞭偷偷回京城，確認師父及弟弟安然無恙後，便開始打聽好友妻兒的下落，得知他們可能在名為「抱月樓」的妓院，卻沒想到也挖掘出更大的案件。



《慶餘年》第二季前幾集最精彩的看點莫過於「抱月樓命案」，「范閑」到「抱月樓」尋人時，意外遇上菜販「老金頭」，得知菜販把女兒賠進青樓，對菜販相當同情的「范閑」因此幫他籌錢贖回女兒，更潛入「抱月樓」找出逼良為娼的大東家。

然而「范閑」萬萬沒想到「抱月樓」的大東家竟是郭麒麟飾演的見錢眼開的弟弟「范思轍」，「范思轍」更是驕傲地和哥哥「范閑」炫耀「眼紅羨慕沒有用，整個抱月樓一磚一瓦、一草一木都出自你弟弟的手裡，是咱老范家的產業」。

范閑一聽忍不下去動手痛打弟弟，張若昀在採訪中也提到「我喜歡我跟范思轍之間的一些打戲」，而幕後花絮也能看到他在拍這場打戲時，不管打到頭髮飛起來遮住眼睛，對郭麒麟壓制在地一陣暴打，看得出張若昀拍這場戲時相當痛快，也展現出兄弟之間「相愛相殺」的感情。

郭麒麟所飾演的「范思轍」在《慶餘年》第一季時，短短40秒狂飆兩百多字，立刻算出開書局能賺多少錢，因此成為「行走的計算機」，第二季他不改本色，依舊視財如命又極具經商頭腦，此次在造型上更是在脖子上浮誇地戴上好大一條金項鍊，更是凸顯他「地主家的傻兒子」形象。

第二季除了「抱月樓事件」是名場面之一外，更是迎來了「范閑」大婚，而此次「范思轍」竟然把賺錢的腦筋動到自己哥哥身上，想辦法在哥哥的婚禮上收到更多的錢，把出席哥哥婚禮的資格拿來拍賣賺一番，更表示為了成為慶國首富「只能委屈一下我嫂子了，過兩年呢，就把我嫂子給休了，和離之後呢，咱不還能復合嗎」，盤算著要讓哥哥「范閑」一直結婚來賺取錢財。

在《慶餘年》第二季為賺錢而異想天開的郭麒麟，也成為范家「跪」公子，不斷為自己闖下的禍而下跪，有一場戲他才剛看到一臉嚴肅的父親，就立馬下跪認錯，當被問到為什麼一進門就下跪，他更說道「這氣氛我熟」，詼諧逗趣的話語為戲劇增添不少笑點。

其中第二季劇情裡，郭麒麟雖然首次和辛芷蕾所飾演的「海棠朵朵」對戲，兩人卻相當有默契並且即興發揮，劇中辛芷蕾一把捉住郭麒麟喋喋不休的嘴巴，兩人好笑的互動也成為網友熱議的焦點。集集精彩的《慶餘年》第二季，今（7）日起週一至週五晚間7-9點在中天娛樂台播出。