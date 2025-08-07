謝盈萱入圍首爾國際電視節！跟「凱特布蘭琪、金多美」爭迷你女主角

記者黃庠棻／台北報導

Netflix原創華語影集《忘了我記得》由劉若英擔任編導，並由謝盈萱、秦漢、周采詩、劉品言主演，更邀請霍建華友情客串，以家人間的成長、遺忘與陪伴作為故事主軸，細膩刻畫親情、友情與婚姻的生命交織，和面對遺憾與無常的勇氣。

▲謝盈萱、秦漢憑藉《忘了我記得》，雙雙入圍首爾國際電視節大賞。（圖／Netflix提供）

影集自上線後在社群上討論話題不斷，網友熱烈剖析父女間的日常與情感！主演們溫暖動人的表現，也讓《忘了我記得》前後佔據Netflix臺灣Top 10 排行榜第一名寶座共14日，且位居Top 10 排行榜中長達42天，足以顯示觀眾對影集的喜愛。

今（7日）更公布劇中父女檔秦漢、謝盈萱分別入圍2025年「首爾國際電視節」 (Seoul International Drama Awards 2025) 的最佳迷你影集男、女主角獎，為這部療癒情感家庭影集再創新一國際獎項提名紀錄，飾演女主角程樂樂的謝盈萱與出演樂爸程光齊的秦漢也開心分享入圍喜悅。

謝盈萱在劇中飾演程樂樂，原本是旅行社領隊，後來轉變成超商店員，更同時作為脫口秀演員在舞台上演出，與此同時，她還需要同時照顧著無厘頭的爸爸程光齊，雖然有時感到焦頭爛額，但每每還是放不下這位充滿童心的老爸，許多網友也大讚謝盈萱的表演細膩，只有謝盈萱能夠把角色詮釋得如此自然。

本次憑「程樂樂」一角，與凱特布蘭琪、金多美、宮澤理惠等知名女演員共同入圍今年韓國首爾國際電視節「最佳迷你影集女主角獎」的謝盈萱，收到此消息也表示「知道這個消息當然是非常開心！感謝首爾國際電視節，也很希望透過這次機會讓《忘了我記得》這個作品所討論的議題能夠讓更多人討論。」

謝盈萱更一一感謝劇組「謝謝耀華姐、奶茶導演、秦漢大哥以及我們超強的幕後團隊，很幸運這次能夠遇到如此有愛的劇組～能夠入圍真的非常高興，也很榮幸能夠遇到這麼多我欣賞且崇拜的入圍者。」

而此次秦漢飾演謝盈萱的無厘頭老爸「程光齊」，自然細膩的演技與調皮性格，加上招牌的樂天笑容，獲得許多觀眾的喜愛。影集中也出現許多細節，例如樂爸親手寫的春聯、下雨天外出等深夜未歸的女兒等，不僅是女兒樂樂最溫暖的避風港，也感動許多觀眾。

對於收到與亞當史考特、歐文庫柏（《混沌少年時》男主角）等人共同入圍今年韓國首爾國際電視節「最佳迷你影集男主角獎」的消息，秦漢不改幽默調皮個性，難掩興奮地表示「入圍『首爾國際電視節』感到很榮幸，很高興韓國朋友也喜歡程光齊，可見得善意和情感是共通的，開心！感謝！」

Netflix獨家都會療癒情感家庭劇《忘了我記得》劇情探討每個人家中深耕心底有關「記得」的溫馨故事。影集全8集已於Netflix全數上架，邀請大家與家人一起感受這部打從心底去感受成長、理解、遺憾與放手的故事。