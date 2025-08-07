中山美穗告別式爆發「奠儀糾紛」！逝世8個月未下葬骨灰放妹妹家

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星中山美穗去年（2024）12月6日猝逝，享年54歲，並選於今年4月22日舉行盛大告別式，地點選在東京國際論壇，當時幾乎半個演藝圈的人前來悼念，多達一萬名粉絲獻花。然而近日爆出奠儀糾紛，當時告別式收到的奠儀下落不明，沒有交給家屬，並傳出妹妹中山忍抱怨：「所有事情都沒有告知我。」

▲中山美穗離世8個月，萬人告別式爆發奠儀糾紛。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

據日媒《週刊文春》報導，中山美穗離世至今已經8個月，今年4月舉行的盛大告別式有上萬名粉絲前來弔唁、致上奠儀，不料事後爆發「奠儀沒有交給家屬」。音樂界人士透露，萬人告別式的主辦單位是中山美穗所屬經紀公司「Big Apple」，另外所屬唱片公司「King Rord」也協助活動，通常藝人告別式不收奠儀，收了也會說明用途，但是中山美穗的告別式，傳出電視台、唱片公司等各自出了10萬或5萬日圓，還收了粉絲的奠儀，但至今下落不明，「原本告別式是緬懷故人，而非營利為目的，如果供奉在故人靈前的奠儀沒有交到遺屬手中，那被視為一種商業展演活動也無可奈何。」

同時傳出消失的奠儀令中山美穗的妹妹中山忍很困擾。告別式結束後，朋友問起「奠儀收到了嗎」、「有拿到出席者名單嗎」，她洩氣地說「所有事情都沒有告知我」。即使她問了「Big Apple」，公司仍沒有回應。

▲圈內盛傳，中山忍為了奠儀一事很困擾。（圖／翻攝自Instagram）

面對奠儀消失的說法在圈內瘋傳，「Big Apple」公司社長鈴木伸佳反控中山忍和對方經紀人到處說沒有收到奠儀的壞話，強調5月就已經說明收，奠儀總額雖然無法透露，但告別式活動經費花了將近2000萬日圓（約台幣405萬元），認為辦了一場無愧於中山美穗之名的告別式。目前唱片公司「King Rord」的會計將奠儀匯入該公司的銀行帳戶，但「Big Apple」社長坦言「不確定該收下這筆錢的家屬是不是中山忍」，並指出因媒體報導中山美穗兒子放棄繼承權，繼承奠儀款項的人變成中山美穗的母親，所以才請對方確認好誰接收奠儀再來告知，7月時得知是要給中山忍，並抱怨道：「我們如此誠心誠意地辦了這場追思會，到底還有什麼好抱怨的。（中山忍那邊）連一句謝謝都沒有。」

中山忍與經紀人新井洋子接受《週刊文春》受訪時回應，只告別式當天才知道要收奠儀，現在最想做的是向前來悼念的人致謝。同時她證實中山美穗兒子拋棄繼承權，法定繼承人變成了母親，她坦言「要說心情不複雜是騙人的」，只強調不願與姊姊的公司處於對立狀態。目前中山美穗的骨灰還未下葬，至今還放在妹妹家中客廳的正中央，是照得到陽光的地方。

