面試新人竟是職業級騙子！上班第一天出狀況…鬧上勞工局真相驚人

網紅蔡阿嘎與前員工蘿拉的勞資糾紛引發全台社會關注，蘿拉被控詐取公司資產後，竟提出回公司接案或上節目賺錢抵債，荒謬行徑引發熱議。對此，資深媒體人狄志為也心有戚戚焉，分享自己遇過的「奇葩員工」經歷，直言：「人不可貌相、履歷不可全信。」

▲媒體人狄志為分享職場經歷過的「奇葩員工」。（圖／翻攝自臉書／狄志為）

狄志為回憶，曾面試過一名履歷亮眼、薪資要求不低的員工，試用期3個月，不料錄取後卻是惡夢的開始。該員工第一天就說早上10點進不了公司，要求晚點進，早點離開，他告訴員工要確保工時，否則對其他同事不公平，不料員工提出：「那我爸可以帶來上班嗎？」這發言令他整個傻眼，結果第一天上班快中午才看到人，下午4點多就消失，Line傳訊、電話都不回，後來才解釋是爸爸有狀況。

而後該員工連續5天都遲到早退，狄志為在第5天認定員工不適任，要求對方離職，沒想到員工去向勞工局申訴，結果一查反讓自己東窗事發，該員工被查出同時在另一家公司投保，根本是兩邊領薪水的「職業級騙子」。原本公司一度打算提告，但最後以不支薪，員工得給付勞5天勞健保達成合解，放了對方一馬。



從蔡阿嘎的事件到自身經驗，狄志為深刻體悟到在職場上「人不可貌相、履歷不可全信」。他強調，建立嚴謹的制度與流程才是保護公司的關鍵，過度的彈性與信任很容易變成被人利用的漏洞。他也藉此提醒所有管理者，無論是面試或合作，都應謹慎行事，切勿將信任建立在空洞的口頭保證之上，以免讓自己的善意成為別人行騙的溫床。

▲新人員工上班第一天就晚到早退，第5天被辭退。（圖／示意圖／翻攝自PAKUTASO）

狄志為的貼文吸引眾多網友分享，有一位餐飲業界的網友提到工作場所面試一位拼命吹噓自己的員工，但是要做工作時，拼命找藉口不做，結果只做了半天就跑了。另一位科技業的網友分享，公司新人女同事試用期，詢問男朋友可以也進公司一起上班嗎，公司沒開職缺，女新人天天和男友手機聊天，吵架時當場請假，過每幾天就看不到人影了。有人嘆「基本上不守信不守時的人，已失去信用了」。留言串網友回應相當踴躍。