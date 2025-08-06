安芝儇痛心沈玉琳罹癌！　感嘆：沒有健康，再多夢想都會變無力

記者孟育民／台北報導

主持人沈玉琳日前住進加護病房，6日確定其罹患的是血癌，對此本人也證實病情，並坦言接下來會有一段時間無法和大家見面，會好好配合治療、專心養病，消息一出震驚演藝圈。過去曾在節目合作的韓國啦啦隊女神安芝儇稍早也在社群發文，坦言當聽到沈玉琳生病「我的心真的好痛」，更感嘆：「沒有健康，再多夢想、再多努力，都會變得無力！」

▲安芝儇發文喊話沈玉琳。（圖／翻攝自安芝儇Threads）

安芝儇表示：「前陣子和玉琳哥一起拍攝時，我隱約察覺到他比平時安靜許多，身體似乎也不太舒服，當聽到他生病的消息時，我的心真的好痛。」直言沈玉琳一直都是為了別人，拼盡全力奔跑的人，「您總是那麼照顧身邊的人，現在您可以稍微慢下腳步，好好休息一下了。」並暖心喊話：「我們會一直在這裡等您，等您痊癒、重拾笑容的那一天，非常想念您。」

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▲沈玉琳將專心休養養病。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）



對於健康問題，安芝儇感觸地說：「我們從事的是一份，用正能量去帶給他人幸福的工作。也因為這樣，總是不知不覺把自己的健康擺在了最後。最近我常常在想，人生中最重要的其實就是『健康』。沒有健康，再多夢想、再多努力，都會變得無力。所以我也想提醒大家，無論多忙，都一定要把『自己的健康』放在第一位。」



