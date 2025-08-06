廣告小妹帶兒出門2度被嫌棄　揭美國「育兒友善」真相：看地區的

記者蔡宜芳／綜合報導

上海人網紅「廣告小妹」在2015年嫁給台灣老公，今年2月宣布生下兒子小聰，一家人目前定居在美國紐約。她6日透露帶兒子出門時，連續兩次遇到不太友善的路人，讓她心情有些複雜，也指出外界對於美國「育兒友善」的印象不全然是對的。

▲廣告小妹在今年升格當媽。（圖／翻攝自Facebook／凡槿（廣告小妹））

廣告小妹提到，第一次是在早餐店時，小聰因為想吸引一位兩歲長髮小女孩的注意力，輕輕尖叫了兩聲，結果遭到一名壯碩男路人狠狠瞪視。第二次則是她推著嬰兒推車準備回家，在電梯口遇上一對俄國母女，「那個女兒帶有抱怨的語氣嫌我的嬰兒推車太大，導致電梯內其他人站得很擠。」

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廣告小妹坦言，自己當下確實覺得不舒服，但她在懷孕前早就做好心理準備，「這世界什麼人都有。」她認為，就算身處美國這個號稱「育兒環境友善」的國家，也要看地區，「人口密集度高、生活壓力大的地方，照樣厭童給你看。」

▲廣告小妹分享帶兒子出門遇到的不友善經驗。（圖／翻攝自Facebook／凡槿（廣告小妹））

對於所謂「厭童」現象，廣告小妹有著自己的一番見解。她表示，這是一種自然情緒，「哪怕是有小孩的人，也不見得能包容別人的孩子。」她認為社會的多元性除了包含媽媽、嬰兒、各類型的人，「不喜歡小孩的人」也是組成之一。

廣告小妹表示，自己甚至有幾位跟她感情很好的朋友，因為超級討厭小孩，所以總是拒絕探望她的兒子，「友情是友情，厭惡歸厭惡。」她也坦白表示，對多數路人而言，她的孩子或許真的只是「帶來困擾而已」，「I'm sorry, but not really. 但是我也不怪他們。我們都有情緒、也有好惡。」