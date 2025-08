廣告小妹帶兒出門2度被嫌棄　揭美國「育兒友善」真相：看地區的

記者蔡宜芳/綜合報導

上海人網紅「廣告小妹」在2015年嫁給台灣老公,今年2月宣布生下兒子小聰,一家人目前定居在美國紐約。她6日透露帶兒子出門時,連續兩次遇到不太友善的路人,讓她心情有些複雜,也指出外界對於美國「育兒友善」的印象不全然是對的。

▲廣告小妹在今年升格當媽。(圖/翻攝自Facebook/凡槿(廣告小妹))

廣告小妹提到,第一次是在早餐店時,小聰因為想吸引一位兩歲長髮小女孩的注意力,輕輕尖叫了兩聲,結果遭到一名壯碩男路人狠狠瞪視。第二次則是她推著嬰兒推車準備回家,在電梯口遇上一對俄國母女,「那個女兒帶有抱怨的語氣嫌我的嬰兒推車太大,導致電梯內其他人站得很擠。」

廣告小妹坦言,自己當下確實覺得不舒服,但她在懷孕前早就做好心理準備,「這世界什麼人都有。」她認為,就算身處美國這個號稱「育兒環境友善」的國家,也要看地區,「人口密集度高、生活壓力大的地方,照樣厭童給你看。」

▲廣告小妹分享帶兒子出門遇到的不友善經驗。(圖/翻攝自Facebook/凡槿(廣告小妹))

對於所謂「厭童」現象,廣告小妹有著自己的一番見解。她表示,這是一種自然情緒,「哪怕是有小孩的人,也不見得能包容別人的孩子。」她認為社會的多元性除了包含媽媽、嬰兒、各類型的人,「不喜歡小孩的人」也是組成之一。

廣告小妹表示,自己甚至有幾位跟她感情很好的朋友,因為超級討厭小孩,所以總是拒絕探望她的兒子,「友情是友情,厭惡歸厭惡。」她也坦白表示,對多數路人而言,她的孩子或許真的只是「帶來困擾而已」,「I'm sorry, but not really. 但是我也不怪他們。我們都有情緒、也有好惡。」