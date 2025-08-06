信義區半夜出事！詭異人群衝出　《凶器》情節成真觀眾哭喊「超毛」

記者蕭采薇／台北報導

台北半夜驚見詭異景象！5日信義區在半夜2點17分時出現超詭異的場景，一大群人以極度詭異的姿勢，從影城廳內衝出來，在街道上四處亂竄，宛如著魔一般，嚇得剛看完電影的觀眾尖叫連連，原來這是即將上映的原創驚悚片《凶器》大玩創意行銷手法，將電影裡一群小孩在半夜跑出家門、從此失蹤的情節，完整搬到台灣上演。

▲信義區上演的詭異場景，有如恐怖片《凶器》，圖為劇照。（圖／華納提供）

由鬼才編導札克克瑞格打造的全新驚悚電影《凶器》，破天荒在爛番茄影評網開出100%完美評價，6日在台舉辦試映會，同樣獲得滿場好評，驚呼「劇本真是太神了」、「從頭到尾絕無冷場」、「被嚇得好過癮」，更有媒體表示「今年看到最棒的原創電影！」，電影挾極佳口碑橫掃全球，讓追求刺激的驚悚片影迷期待度破表。

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《凶器》找來多位曾演出漫威系列電影的演員擔綱主演，包含「薩諾斯」喬許布洛林、新任「銀色衝浪手」茱莉亞加納、《奇異博士》中的「王」黃凱旋。首次演出此種片型的喬許布洛林，在片中化身鋼鐵慈父，為了找尋失蹤的兒子煞費苦心，他透露小時候因為被被恐怖片嚇到，從影40年來沒演過這類型的電影，這次之所以為《凶器》獻出初體驗，全因為這故事的劇本實在太精采，劇情走向完全超乎想像，讓他猜不透結局。

▲喬許布洛林在新片《凶器》為兒子失蹤一事開嗆老師，火爆場面一觸即發。（圖／華納提供）

喬許布洛林表示：「導演札克克瑞格塑造的角色極具吸引力，他們都代表故事中不可或缺的核心，這種創作風格開創出全新的電影類型！」，更將札克克瑞格與《鳥人》墨西哥名導伊納利圖、《仲夏魘》艾瑞艾斯特等人相提並論，給予導演與本片極高的評價，也為此加入《凶器》主演陣容展現精湛演技。

《凶器》劇情描述：在一個晚上的2點17分，甘迪老師班上的所有小孩，都神祕地失蹤了，除了一個小孩以外。整個梅布魯克小鎮都開始懷疑，究竟是誰或背後有什麼原因，導致這些小孩都不見了。

▲《凶器》在爛番茄影評網開出100%超高好評。（圖／華納提供）

導演札克克瑞格過去曾以《宿劫》精彩的劇情驚豔全球影迷，這次由他一人身兼新片《凶器》的製片、導演、編劇及配樂，打造出超乎想像、劇情層層翻轉的全新驚悚觀影體驗，他更向觀眾保證「絕對猜不到劇情走向！」還請觀眾為結局保密，讓其他人能享受劇情瘋狂展開的觀影體驗。

該片在爛番茄影評網開出100%超高好評，美媒評價本片「從頭到尾都令人毛骨悚然」、「劇情發展完全超乎想像」，更直呼本片是今年最驚喜的「黑馬」電影。《凶器》在8月8日至9日於全台威秀影城搶先舉辦「不爆雷試膽場」，電影將於8月14日在台上映。