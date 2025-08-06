沈玉琳罹血癌！楊月娥女兒17歲曾歷經8個月化療「抽血百針＋吞千顆藥重生」

記者孟育民／台北報導

主持人沈玉琳日前住進加護病房，6日才確定其罹患的是血癌，稍早本人也證實病情，並坦言接下來會有一段時間無法和大家見面，會好好配合治療、專心養病。事實上，演藝圈也有不少人曾罹患血癌，26歲星二代盧妍蓁（小蓁）是知名主持人楊月娥的小女兒，在2017年罹患急性骨髓細胞白血病，那年正值高三，當時在母親面前淚崩哭喊：「為什麼是我？」她熬過艱苦化療，並考取台藝大進修部戲劇系，如今抗癌重生，也曾在節目上分享歷經8個月住院的化療過程。

▲沈玉琳證實罹患血癌。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

盧妍蓁多次在節目上談及自己的心路歷程，透露高三暑假身體頻頻出狀況，當時以為是準備學測心理壓力大，頭痛、氣喘。她曾在書籍《我也曾經不勇敢：解密精準醫療，個人化抗癌新趨勢》分享當時的罹癌經歷，「最近視線周圍閃爍白光、身體莫名出現大塊瘀青、樓梯爬不動，還頭暈目眩……」，沒想到竟是確診血癌。她經歷8個月的抗癌，包括5個階段療程、6次骨髓穿刺、上百次靜脈抽血上針、440小時化療注射，吞下2500顆藥錠。

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▲楊月娥女兒盧妍蓁抗癌重生。（圖／翻攝自臉書／楊月娥）

感受到死亡如此接近，盧妍蓁不願放棄學業、考試，用手機直播同步上課，參加學測。她3年後檢查，身上已無癌細胞，並在那年被選為「2020年十大抗癌鬥士」，如今也能在節目上侃侃而談這段過往，相當令人敬佩。