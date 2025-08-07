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50歲本土劇男神回歸台八「自費10萬買西裝」　一出場就是明星見面會

記者黃庠棻／台北報導

睽違多年，實力派演員丁力騏驚喜回歸民視。這次將加入收視火熱的八點檔《好運來》，飾演一位氣場強大的律師「李誠耀」，不僅與錦雯飾演的佳敏是舊識同學，角色本身更充滿專業壓力。

▲丁力騏加入八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

▲丁力騏加入八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

丁力騏笑說「醫生跟律師是演員最害怕的角色之一，要記很多專有名詞又不能漏字，這次根本是記憶力大考驗！」他透露，這回重返熟悉的劇組，讓他感到滿滿的親切感，笑說「昨天導演一看到我就給我一個大擁抱，整個劇組雖然在新大樓拍攝，但幾乎都是老朋友，熟悉的工作人員、演員像王燦、王瞳、晏霈、子純等人都讓我感覺像回家一樣。」

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▲丁力騏加入八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

▲丁力騏加入八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

不僅如此，丁力騏也開心分享與楚宣時隔20年再度對戲的心情，坦言「我們真的很久沒合作了，這次一起演戲覺得默契還在，一下就找回節奏。」他笑稱自己與錦雯飾演的角色是同學「但她永遠記不起我的角色名字，還一直叫錯，最後乾脆變成我就說我是成藥，不是中藥，才記起來」。

▲丁力騏加入八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

▲丁力騏加入八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

至於角色的登場橋段也別出心裁，丁力騏透露像是「明星見面會」的場景「我演的李誠耀是律師，在一場公開講座中出場，有保全護送、觀眾歡呼，還有女人們排隊握手，攝影師還笑說像在拍偶像出場！現場氣氛真的超嗨！」

▲丁力騏加入八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

▲丁力騏加入八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

為了符合角色形象，丁力騏也自掏腰包添購新西裝，他表示「劇組給了我一些方向，我也參考了很多戲劇律師穿搭，這次大概添購了快十萬元的新西裝，但為了角色，值得！」《好運來》每週一至五晚間八點於民視無線台播出，敬請鎖定。

▲丁力騏加入八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

▲丁力騏加入八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

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好運來丁力騏

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