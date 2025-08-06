記者孟育民／台北報導

中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本周日（10日）播出新一集到風城新竹，推出主題「那些年，我們一起在新竹玩的遊戲」。首次上《飢餓遊戲》的陳漢典，孫協志見到他直誇：「漢典這名字已經享譽全台灣了。」陳漢典則謙虛回應「還要持續努力」，王仁甫一聽：「你還需要努力什麼？出唱片、拿最佳節目主持人獎，你的人生已經在高峰啦。」話講到這，孫協志噴笑：「接下來就往人生盡頭了。」陳漢典也自嘲：「接下來就是走下坡了。」

▲《飢餓遊戲》陳漢典上節目宣傳「我不會跳」 。（圖／中視提供）

本集相當考驗主持群的記憶力，製作單位準備了五個過去曾在新竹進行過的關卡板，要藝人們重遊景點進行闖關。製作人安排峮峮和蔡黃汝當隊長，說法是「吳」函峮與「蔡」黃汝組成「無菜單料理」，大玩諧音哏惹眾人吐槽。

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峮峮當隊長第一個就選王仁甫當隊員，但王仁甫卻拱出真相：「她每次選我，我一開始還以為是感情好，結果她說因為我站她旁邊，她會顯瘦。」許孟哲一聽笑鬧預言：「那我一定是她下一個要選的，因為我們兩個站在一起，她看起來會更瘦。」

▲峮峮為了顯瘦都選王仁甫 。（圖／中視提供）

玩遊戲時，製作人親自下場，穿上健康步道拖鞋，而藝人進行「兩人三腳」，在步道上必須追趕製作人，當見到製作人痛苦難耐，峮峮見狀笑問：「那你要背我嗎？」製作人竟回「可以私下背？」此話一出，王仁甫和許孟哲立刻跳上製作人的背上，重量加總之下，踩在拖鞋上更加疼痛，不顧鏡頭在拍當場大呼求饒，藝人樂得狂笑「終於等到這一天」。

▲王仁甫跳上製作人背 。（圖／中視提供）