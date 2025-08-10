徐玄、玉澤演《我奪走了公爵的初夜》　霸道穿越甜寵劇首集好評

文／人物誌

韓國KBS穿越浪漫劇《我奪走了公爵的初夜》，改編自超人氣同名小說、網路漫畫，由「少女時代」徐玄、「2PM」玉澤演領銜主演，是繼李俊昊、潤娥《歡迎來到王之國》後，再有一部2PM、SNSD的夢幻聯動之作。本劇講述足不出戶的休學女大生K，整日沉浸在網路小說《暴君對我瘋狂迷戀》之中；對生活諸多怨念的她，因一次失足跌進了小說中的世界，並成為了朝鮮王朝的貴族千金「車善策」。

▲《我奪走了公爵的初夜》改編自超人氣同名小說、網路漫畫，由徐玄、玉澤演主演。（圖／KBS 드라마 官方臉書粉絲專頁，下同）

徐玄穿越朝鮮時代，調配「炸彈酒」成為漢陽萬人迷

在網漫中，女主角穿越到中古歐洲宮廷，並化身伯爵千金雷普莉，而韓劇版則改以朝鮮王朝的漢陽都城（今首爾鐘路區）為故事舞台，並成為無比高貴的兩班階級。既然成為小說中的小配角，K作為《暴君對我瘋狂迷戀》的書迷，尤其更是女主角趙恩愛的忠實粉絲，就算對故事情節滾瓜爛熟，仍不會錯過在第一排看戲的機會，卻沒有料到自己的穿越，竟為書中世界帶來天翻地覆的改變。

在《暴君對我瘋狂迷戀》原劇情中，出身貧困、內心善良的趙恩愛，將遇見殘暴的「慶城君」李繁，兩人一同面對難關及分合，最終逐漸走向一塊。善策熟知劇情發展，為了與恩愛變熟而加入貴族聚會，並憑藉高超的調酒手法，用「炸彈酒」風靡了整個漢陽，為故事的翻轉點燃導火線；顯擺後陷入泥醉的善策，巧遇獨自一人的李繁，並將李繁內心的秘密全盤托出，卻不料下次清醒時，竟是衣不蔽體地從李繁的被窩中逃出，此時善策終於意識到闖大禍了。

不敗的霸道穿越甜寵劇，首集播出便收穫好評

李繁在與善策共度初夜之後，意外純情地堅持非善策不娶，儘管善策酒醒後堅決否認，為了讓劇情導回正軌，善策決定成為恩愛與李繁的媒人，極力撮合兩位故事的主人公。為了能與善策順利成親，李繁不惜動用「慶城君」的名望、權力，讓這樁婚事不僅傳遍漢陽城，更加派重兵守住城門，不讓善策逃離他的掌控之中，霸道且反差的追愛情節，不敗的穿越甜寵劇情正在發生。

作為週間播放的水木連續劇，首集收視率繳出3.3%的成績已是相當亮眼，更勝同檔期其他作品，串流平台也迅速衝上關注排行榜。不過，劇情中後段增加了權謀詭術的政治鬥爭，加上將原女主趙恩愛個性匹變，轉為潛藏在幕後的反派角色，大膽魔改原著情節，令許多原著黨無法接受，對於沒看過小說、漫畫的劇迷來說，也會覺得在甜寵劇插入過多宮鬥要素跟反轉情節，發展超出預料也有生反效果。

《我奪走了公爵的初夜》全劇共12集，全集數現已上架Friday影音。

