《拜六禮拜》大結局熱播中！40+閨蜜三人組共伴人生新危機

最新台灣生活輕喜劇《拜六禮拜》，由公視台語台、華視共同出品，講述三位在彰化二林長大摯友。分別是周瑞秋（鍾欣凌飾）、楊世美（丁寧飾）、蕭如如（孫淑媚飾），即將踏入人生下半場的三人，分別遇上了屬於自己的難題。在本該安穩度日的40人生，卻得遭逢新的挫折，性格截然不同的三人，不得不正面中年難題，透過在生活中的掙扎，重新覺察工作與生活的平衡。

▲《拜六禮拜》。（圖／／GTV八大電視《拜六禮拜》劇照，下同）

「有的時候人要過得隨意一些，人生便會更放鬆。」

《拜六禮拜》由《我吃了那男孩一整年的早餐》杜政哲導演執導，《影后》鍾欣凌、《誰是被害者》丁寧、「金曲台語歌后」孫淑媚、《周處除三害》李李仁主演。

劇中三位女主角，分別是離婚後又淪為小三的「周瑞秋」，原本在電臺主持《拜六禮拜》，卻因為在不倫關係受挫而狼狽離去；大齡卻仍是母胎單身的「楊世美」，因遭逢變故而接手自家水電行，期待有天能夠遇上滿分情人；知名八點檔女星「蕭如如」，因感疲憊而放下演藝事業，回到彰化開設酒吧，怎料生意好轉之際遭逢黑道勒索。

《拜六禮拜》首集，便能見「Rose Mama」林心如義氣相挺導演杜政哲，零片酬客串演出劇中劇《媳婦出頭天》，其中與孫淑媚搭檔演出，並上演正宮捉姦的狗血場面，林心如與孫淑媚不僅相互搧耳光，大秀流利台語臺詞相互飆罵，讓劇迷大感驚心，並為整齣劇拉抬聲量。除了林心如，更找來「前SpeXial成員」連晨翔、「國民阿嬤」陳淑芳、劉品言、吳子霏、林鶴軒、楊晴、周詠軒等人驚喜客串。

「拜六禮拜的真正意義，便是好好休息。」

除了三位實力派女星出演，搭檔演出的李李仁、劉書宏、楊家豪，作為陪伴閨蜜三人組的配角們，分別演出瑞秋與初戀久別重逢、世美結識家鄉龜毛果農、如如與年輕20歲的拳擊教練產生情愫，發揮綠葉功能，襯托中年女性的堅韌與光彩。劇名《拜六禮拜》取自瑞秋劇中主持的電台節目，而其真正意義便是「好好休息」，即便在匆忙的現代生活，也該試著放下，找到令自己喘口氣的時間。

《拜六禮拜》講述了青壯世代面臨親子、感情、事業危機的迷惘，以三位單身女子的閨蜜情為劇情主線，以及她們各自所面臨的感情、親子問題作為支線；邁入性格已發展成熟的不惑之年，普遍認爲應當了解自己的需求，卻忘了在遭逢不曾體會的人生變故時，伴隨而來的挫折都如同青春期的迷惘一樣新鮮。

《拜六禮拜》全劇共十集，可於華視、公視台語台、Netflix進行收視，並於8／3上架最終集。

