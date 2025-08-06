八點檔女星抓包尪出軌王瞳「重擊石階昏迷」　自爆年初才出車禍！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》近期劇情高潮不斷，飾演「傲嬌千金女」陳千晶的演員徐千京，在劇中面對丈夫楊克帆（曾子益飾）的背叛，情緒大爆發，和張孟婷（王瞳飾）的火爆衝突，到意外重摔頭部昏迷，再到驚險萬分的假車禍場面，一連串高難度的演出，讓人看到她的敬業精神。

▲徐千京（左）在《好運來》抓包老公曾子益與王瞳出軌。（圖／民視提供）

在最新的劇情中，千晶撞見克帆與孟婷在山中秘境互動，情緒失控的她衝上前與孟婷爆發激烈衝突。不料克帆為了阻止她，竟不慎將她推開，導致千晶頭部重擊石階，為了掩蓋罪行，克帆試圖製造假車禍現場。

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▲徐千京（左）在《好運來》抓包老公曾子益與王瞳出軌。（圖／民視提供）

這場高難度重摔戲，讓徐千京坦言壓力破表「第一次拍這種跌倒撞到石階，血流不止還要昏迷的戲」她透露導演相當用心，為了確保她的安全，還親自先試了一次，確認石階太硬可能造成危險，因此為她設計了保護措施。從血漿的處理到拍完後的貼心關懷，都讓她感受到劇組的溫暖，直呼「導演與團隊都讓我覺得好安心、好感動！」

▲徐千京在《好運來》抓包老公曾子益與王瞳出軌。（圖／民視提供）

除了高難度的重摔戲，另一場假車禍的戲碼也讓徐千京印象深刻，她必須在車輛蛇行、險象環生的情況下演出，讓她心驚膽跳，坦承「今年初我才經歷一場車禍，當下所有恐懼都湧上來！」她表示，要邊演邊控制表情，在恐懼與角色情緒中找到平衡點。

▲徐千京在《好運來》抓包老公曾子益與王瞳出軌。（圖／民視提供）

雖然在劇中飾演的角色脾氣火爆、跋扈任性，讓觀眾氣得牙癢癢，甚至留言攻擊，讓徐千京坦言有時候真的很難不走心。但私底下的她，其實是個熱愛運動、充滿愛心的人，她笑稱自己的療癒方式就是「回家抱抱兩隻貓咪和狗狗，或是拍戲空檔去練鋼管舞舒壓」，透過這些方式，她才能繼續以最好的狀態面對觀眾，並勇敢接受觀眾的批評與指教。