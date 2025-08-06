「國民老公」許光漢退伍！一身黑衣現身　當兵前後對比曝光

▲對比去年9月6日放假走出營區門口（左，ETtoday資料照／記者白珈陽攝），許光漢今天退伍，穿著幾乎同一套服裝現身。（右圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

「國民老公」許光漢去年8月20日以替代役身分入伍，今年7月傳出將於7月31日退伍，後證實為謠傳，正確退伍時間為今(6日)。稍早許光漢於南投「內政部役政司」退役現身，一身低調裝扮，戴著黑色鴨舌帽、黑色口罩、身著黑衣，與入伍時沒有太大差異。

許光漢個性低調，從當兵到退伍都沒有任何端倪，直到入伍大家才驚覺。他在服役期間表現良好，基礎訓練結束後獲得6小時的榮譽假，更憑著才藝表現，撥交至南投中興新村「公益大使團」服務。

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今日退伍許光漢低調表示：「謝謝大家的關心，這一年過得很充實健康，單位也很照顧我，都會被加菜，有好好沉澱、整理思緒，再來將投入《他年她日》電影宣傳會。」

▲許光漢在南投「內政部役政司」退役現身。（圖／記者高堂堯攝）

退伍後傳出行程滿檔已排到明年，他與港星袁澧林主演的電影《他年她日》將於10月3日在台上映，目前將先加入電影宣傳會；年底則要與《關於我和鬼變成家人的那件事》導演程偉豪合作拍攝全新影集。