芽芽六神無主！沈玉琳「在家病發經過曝」爆肝指數破萬 緊急送ICU

▲沈玉琳（前）與經紀人老婆芽芽（後）交往沒多久就結婚，婚後重心全都轉移到家庭。（翻攝自沈玉琳的御琳軍粉絲團）



圖文／鏡週刊

沈玉琳婚後以家庭為重，也開始愛惜自己身體，友人向本刊透露，他的女兒出生3年後，他擔憂自己健康狀況，曾和好友詹惟中一起南下，到高雄榮總做全身健康檢查。本刊求證詹惟中，他說：「當時是因為兩人熟識的醫生朋友在高雄榮總任職，建議去做全身健康檢查，便特地抽空去高雄，當時檢查出來玉琳哥的健康狀況都是好的。」爆出他住進加護病房時，連詹惟中都覺得不可置信。

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其實，沈玉琳病倒早有徵兆，幾週前他出席活動時暴瘦，友人也透露沈玉琳近期工作量大、過於操勞，他也幾乎沒有食慾，後來因此賠上健康並住進三總救治。

▲沈玉琳主持《11點熱吵店》，因病倒而告假。（翻攝自TVBS）



▲沈玉琳（右）婚後為了家人著想，曾與好友詹惟中（左）一起南下高雄做全身健康檢查。



據了解，7月29日下午他在家中感到不舒服，家人緊急將他送到三總急診，結果因肝指數破萬，院方連忙將他送至ICU（加護病房），由於情況一度相當危急，沈玉琳的老婆芽芽六神無主，趕緊找了好友潘若迪到醫院協助。

▲為了給老婆芽芽（右）與女兒（左）過好日子，沈玉琳拚了命賺錢。（翻攝自幸福沈芽芽&沈妍妍粉絲團）



由於沈玉琳有三高及B肝問題，為了身體健康，他去年9月開始實施「168斷食減肥」，並長期服用保健品與中藥，而他一有小病痛經常是靠吃成藥解決，加上近日過於操勞，終於讓肝指數破錶，健康也出了問題。



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