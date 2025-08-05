三上悠亞連續捲入婚紗、美甲風波　蒼井空嘆：做這行要有覺悟

記者劉宛欣／綜合報導

日本前AV女優三上悠亞近日因婚紗及美甲事件引發爭議，她公開反擊認為這類言論是誹謗中傷。事件引起廣泛討論，曾經是同行的蒼井空也透過社群表達看法，直言AV女優需具備面對批評的心理準備。蒼井空表示：「如果你無法承受社會大眾的指責，那就不該輕易選擇成為AV女優。」

▲三上悠亞最近連續捲入事件。（圖／翻攝自三上悠亞IG）

事情起因於一名新娘發現婚紗曾被三上悠亞租用，憤而解約攝影工作室，隨後又有網友表示因三上悠亞曾嘗試Hello Kitty美甲，自己不願再做類似款式。三上悠亞得知後，批評此類言論為誹謗中傷，但原帖作者反駁，稱只是表達個人感受，並質疑三上的指控。此事件引發日本網友間的激烈討論，也讓三上悠亞的反應備受關注。

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▲蒼井空無奈發文談業界生態。（圖／翻攝自蒼井空IG）

隨後，蒼井空在社群發文，強調AV女優因曝光度高，容易成為公眾批評的對象，若無法接受這些壓力，便難以持續在此行業中生存。接著也進一步表示，AV女優的職業特性使她們容易受到外界的指責，若未做好心理準備，可能在成名前就退出舞台，她直言：「從事AV女優需要特別的決心，這並非所有職業都能相提並論。」

此外，蒼井空也分享自己多年來面對的批評，坦言即使已經退役，這些言論也將伴隨她的一生。她呼籲有意從事此行業的人，需具備足夠的心理素質，以應對外界的負面聲浪。