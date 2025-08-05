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「夢想家啦啦隊長」被控逼走隊員　本人急上火線：不要講閒話造謠

記者王靖淳／綜合報導

夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長兼總監梓梓今（5）日在Threads轉發成員小雞（陳思宇）的貼文，表示每當啦啦隊出現人事異動，網路上便會流傳不實揣測，讓她無奈表示：「真的希望每個人都可以做好自己的事，不要這麼閒每天講別人閒話跟造謠。」

▲▼梓梓不爽被造謠。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

▲梓梓。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

透過小雞發布的貼文可見到，她指出，每當隊內有人員調動，總會出現「誰誰誰離開是因為梓梓」的聲音，讓她感到極為不解。小雞反問：「請問她是我們女孩的老闆嗎？」，直言梓梓也只是領薪水的資深隊員，並無權力決定任何人的去留。她坦言，過去總認為沈默是金，但如今的網路風氣似乎讓沉默變相等於默認，為了不再縱容謠言，她決定站出來說出事實。

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▲▼梓梓不爽被造謠。（圖／翻攝自Threads／t40533）

▲梓梓不爽被造謠。（圖／翻攝自Threads／t40533）

為了證明梓梓絕無濫用職權，小雞揭露自己曾與對方有過嚴重爭執的過往。她坦承，兩人曾一度吵架，關係降至冰點，長達半年的時間在球隊見面不但零互動，社群上更是毫無交集。她強調，這段時間正好是休賽季，是球隊最有可能進行人員刪減的敏感時期，但當時她們兩人腦中想的都是「乾脆自己離開」，從未有過向高層告狀、希望對方退出的念頭。

▲▼梓梓不爽被造謠。（圖／翻攝自Threads／siiii7__）

▲小雞替梓梓打抱不平。（圖／翻攝自Threads／siiii7__）

小雞提到，梓梓一直以來都是盡可能幫大家爭取更多機會的角色，同時也透露，每當有成員可能面臨被退團的危機時，她甚至還會去幫忙爭取，希望能為隊友找到留下的機會。對於那些無中生有的言論，小雞氣憤地表示，這些都是很閒想當編劇的人，並呼籲大家應當個智者，切勿隨之起舞。最後，梓梓也轉發貼文後喊話：「真的希望每個人都可以做好自己的事，不要這麼閒每天講別人閒話跟造謠。」

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