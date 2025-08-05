今市隆二施暴小黃司機後神隱！　隊友被連累公開道歉：會讓他反省

記者劉宛欣／綜合報導

日本人氣男團「三代目 J Soul Brothers」近日陷入風波，38歲主唱今市隆二被爆出4月間因醉酒搭乘計程車時，涉嫌對司機動手並出言恐嚇，目前已被警方立案調查。醜聞一曝光，他火速發表聲明宣布暫停所有演藝活動，但並未親自公開露面向社會大眾道歉，態度引發外界質疑。

▲今市隆二被爆酒醉對計程車司機施暴。（圖／翻攝自X）

據日媒報導，雖然今市所屬的經紀公司已與計程車司機所屬公司達成和解，但他本人與受害司機之間的私人和解仍未有進展。事件持續發酵，也讓粉絲與民眾關注今市是否會正式出面說明與致歉。不少人對於他選擇「沉默處理」感到不滿，認為他應該更積極面對外界質疑。

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而在今市停工後，三代目 J Soul Brothers日前（3日）仍照常出席福岡軟銀鷹棒球隊的比賽活動，進行嘉賓演出。不過當天登場的僅有六名成員，今市則未現身，團體呈現「六缺一」的狀態。面對成員缺席所引發的爭議，其他團員也不得不承擔起部分火力。

▲今市隆二至今尚未公開致歉，拖累了隊友。（圖／翻攝自X）



今（5日）早，隊友山下健二郎在主持晨間資訊節目時，便兩度對觀眾深深鞠躬代替今市致歉。他在節目上表示，身為團隊的一份子，對這次事件的嚴重性有充分的認知，並會讓今市隆二「好好反省，謹慎面對未來」。