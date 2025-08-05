本田瞳閃電宣布12月引退！　 結束5年AV生涯：全力以赴到最後

記者王靖淳／綜合報導

日本AV女優本田瞳最近透過X發文，正式宣布自己將在今年12月31日告別AV舞台，並離開合作多年的經紀公司「LIGHT」，為5年的女優生涯劃上句點。貼文曝光後，立刻掀起討論。

▲本田瞳。（圖／翻攝自X／Honda_Hitomi84）

本田瞳在聲明中感性地表示，當初踏入AV界時，其實從沒想過自己會走得如此長遠，「我原以為自己很快就會引退。」然而在粉絲與工作夥伴的支持下，不知不覺間已度過了5個年頭。她向所有幕後的工作人員表達感謝，感謝他們從作品前期的籌備到後期的剪輯，「因為有這麼多人的付出，作品才得以順利完成。」

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▲本田瞳宣布年底引退。（圖／翻攝自X／Honda_Hitomi84）

本田瞳也對經紀公司「LIGHT」表達感謝，除了稱其是一間非常棒的公司之外，更強調彼此合作的這5年來，自己沒有任何一絲不滿，對於能夠加入這個溫暖的大家庭，讓她感到非常幸運，「這段時間承蒙你們的照顧了。」最後，她感謝一路以來不離不棄的粉絲，「正是因為有你們的鼓勵，以及願意購買我的作品，我才能堅持到今天」，並表示自己會全力以赴，希望大家能繼續支持她到最後。