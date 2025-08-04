粿粿甜謝尪「給放風券貼文被挖」　結婚3年爆情變社群0同框

記者王靖淳／綜合報導

女星粿粿和范姜彥豐2022年結婚，同年生下女兒「小粿醬」，平時會透過社群記錄日常的兩人，最近傳出情變，不但在社群上零互動，甚至被網友發現自3月後就沒同框，感情狀態引發關注，就連女方4月發文感謝老公給放風券，讓她出國玩的貼文，如今也被挖出來討論。

▲粿粿、范姜彥豐最近傳出情變。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

粿粿在今年4月獨自和好友王子、晏柔中、王品澔、簡廷芮、胡釋安等友人到美國旅行，她事後也在社群發文分享，這趟旅程充滿戲劇性，「其實一開始我們兩個，想都沒想過會有這趟的美國。」從兩人世界到帶寶寶的三人行，這次的「單飛」對粿粿而言顯得特別珍貴。她坦言在規劃行程時，內心既期待又怕受傷害，不斷自問「真的能去嗎？」

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▲粿粿、范姜彥豐結婚三年。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

事實上，這趟美國行的幕後推手是粿粿和簡廷芮的老公。粿粿進一步分享，她們的老公不約而同地提出，要送上一份特別的生日禮物——讓她們獨自去旅行，為此她甜蜜感謝對方：「跟家人旅行的幸福感不一樣，每天都像在校外教學還是畢業旅行的，好好玩，謝謝老公們的放風券，希望每年都有。」如今夫妻倆傳出疑似情變，這篇貼文也被翻出來討論。