劉雨柔產後16天狂瘦12kg　母乳量暴增驚呆她：好一個供需平衡

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔和職籃球星胡凱翔在2023年認愛，小倆口上個月完成結婚登記，16日平安生下女兒「小花生」，平時會透過社群記錄生活的她，最近也發文分享產後16天的身體變化，除了自曝瘦了12公斤之外，同時也透露母乳產量變大，「好一個供需平衡狀態。」

▲劉雨柔剛生完。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



剛生完女兒16天的劉雨柔透露，女兒的奶量更是一天比一天驚人，而自己的身體也彷彿為了回應寶寶的需求，母乳產量跟著直線上升，為此她笑稱「好一個供需平衡狀態。」看著女兒只要吃飽就心滿意足的模樣，讓她欣慰直呼生到了一個「只要吃飽就天下太平的天使寶寶。」

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除了分享育兒日常，劉雨柔也大方透露產後的身體變化。她坦言，自己的體重在產後突然下降12公斤，連食量都變得比懷孕前還小，而孕期所困擾的腳水腫及高血壓問題，也正逐漸好轉當中。不過，她也提到肚子「還剩一點點」，距離完全恢復仍有一段路要走。

▲劉雨柔分享產後近況。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔提到日前她才剛拆完剖腹產傷口的鋼釘，雖然下腹部從此多了一道疤痕，但她卻將其形容是「天使降臨過的痕跡。」她透露接下來會專心調養，同時也表示，自己的生命中多了一個「愛我，但更愛小花生的老公」，而女兒似乎與她有著奇妙的連結，不但愛笑且不哭不鬧，只要一到她的懷中，就會立刻尋找奶喝，可愛的模樣讓她備感窩心。