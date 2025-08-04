巫苡萱飛日「辣穿浴衣」朝聖花火大會！　許願：想和另一半看煙火

記者顧齊祐／綜合報導

巫苡萱自2016年奪下LamiGirls海選冠軍後，便毅然辭去銀行職務，投入啦啦隊生涯，直到最近才卸下啦啦隊員身份，轉型成為球團MC。平時常透過社群平台與粉絲互動的她，近日飛往日本朝聖花火大會，並在Instagram曬出一系列身穿浴衣的美照，吸引網友圍觀。

▲巫苡萱身穿日式浴衣，散發優雅氣質。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



從巫苡萱公開的照片可以看到，她將棕色長髮盤成包包頭，並以花朵髮箍做裝飾，身上穿著白色有著花朵紋路的浴衣，手裡拿著日式團扇，坐在草地上靜靜欣賞著花火大會的煙火，整體造型散發出優雅氣質，充滿濃厚日本氛圍。

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▲巫苡萱朝聖日本花火大會。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



巫苡萱在貼文中形容這是「人生一定要看一次的花火大會」，並接著分享道「穿著浴衣席地而坐，解鎖了日本長岡花火大會，真的好美好感動唷，每一part煙火結束時，大家都會鼓掌叫好，和喜歡的朋友一起好快樂，非常值得回憶的旅程」，最後也偷偷許下心願「下次想和另外一半一起看煙火啦」。

▲巫苡萱許願希望下次能和另一半看煙火。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）