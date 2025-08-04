藍波正妹女兒飆跳〈看我72變〉致敬！　啦啦隊中場SOLO傳承爸衣缽

記者劉宜庭／綜合報導

潔潔（藍羽潔）是富邦悍將啦啦隊的成員，同時也是知名舞蹈老師藍波的大女兒，傳承父親衣缽的她精通多種舞風，近日在球場進行首次Solo中場舞蹈表演，特地挑選蔡依林的經典歌曲〈看我72變〉，因為這是父親的「第一首成名代表作」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潔潔飆跳〈看我72變〉。（圖／翻攝自潔潔IG）

潔潔除了擁有亮麗外型，更以強大的舞蹈實力脫穎而出，從富邦悍將啦啦隊練習生選拔成為正式成員。2日，她上傳在球場表演的影片，並說明背後特別的含意：「第一次中場SOLO，致敬我的藍波爸爸～他的第一首成名代表作，也是我的第一次solo表演～傳承爸爸的衣缽，繼續努力，精進自己，帶給大家更多的舞台。」

影片中，潔潔身穿短版襯衫搭配短裙，露出纖細蠻腰與美腿，隨著音樂節奏展開宛如「千手觀音」般的隊形變化，動作精準到位，令人目不轉睛。發文同時，她不忘感謝球團提供舞台，及指導她完成表演的舞團、老師與幕後工作人員，更向粉絲與親友喊話：「謝謝在背後默默支持一直給我力量的家人朋友們。」

▲潔潔是知名舞蹈老師藍波的大女兒。（圖／翻攝自潔潔IG、藍波老師臉書）



潔潔的努力不僅展現自我突破，也讓人見證啦啦隊女孩世代傳承的美麗與力量。影片一出，便在粉絲間掀起熱烈討論，引來不少網友留言大讚「好厲害 連頭髮也在跳舞」、「超會跳，好感動」、「真的是爸爸的驕傲」、「不管是意義還是舞蹈都很感動又欽佩」。

〈看我72變〉是蔡依林於2003年發行的單曲，當時找來編舞老師藍波設計編舞，採用了複雜的手勢動作，營造出變魔術的效果，成為藍波成名的代表作之一。