記者劉宜庭／綜合報導

日本視覺系搞怪樂團「Golden Bomber（金爆）」主唱鬼龍院翔於昨（3日）無預警宣布離婚，透過個人X（前Twitter）簡短寫下：「上週，已解除婚姻關係。」並同步於官方粉絲俱樂部公告，證實離婚消息。經紀公司也回應：「正如本人所發表的內容。」

▲鬼龍院翔宣布離婚。（圖／翻攝自X／金爆）



鬼龍院翔於2021年9月與圈外女友閃婚，並採用「分居婚」形式。去年8月喜迎第一個孩子誕生，升格新手爸。起初他宣布閃婚喜訊時，還不忘護妻，表現出滿滿的家庭責任感，然而才過短短4天，便遭日本《週刊文春》踢爆在婚前有一段長達10年的「砲友關係」，形象瞬間翻車。

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據報導，早在出道成名前，鬼龍院翔就認識當時還是學生的A子，兩人隨後發展成砲友關係，即便與現在的前妻交往後，仍未斷聯，持續維持私下關係。據悉，他在決定與前妻結婚後，才向A子坦承將步入婚姻，對方深受打擊。

▲鬼龍院翔當年閃婚後4天就被踢爆暗交砲友10年。（圖／翻攝自IG／鬼龍院翔）



對此，鬼龍院翔曾向《週刊文春》坦承：「與某位女性友人10年來非常要好是事實，最後一次見面是3月，當時告知對方要結婚，之後便再也沒有見面。對於我的行為造成傷害，深感抱歉。」怎料，婚姻僅維持短短4年，如今突如其來的離婚聲明，也讓不少網友感到震驚與錯愕。