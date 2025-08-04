粿粿迎31歲生日！范姜彥豐深夜獨自看電影「夫妻0互動」　過往恩愛已逝去

記者孟育民／台北報導

粿粿2022年嫁給范姜彥豐，同年迎來寶貝女兒「小粿醬」的誕生，結婚如今邁入第3年，不料卻遭疑婚姻生變，夫妻二人、經紀人目前都未回應。眼尖的網友也發現范姜彥豐過去IG轉發及按讚的文章，都是跟婚姻信任相關，令人霧裡看花。粿粿昨（3日）迎來31歲生日，不見夫妻同框慶祝畫面，范姜彥豐反而深夜獨自出門看電影，再度掀起討論。

▲粿粿度過生日，范姜彥豐只Po出看電影畫面。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

夫妻倆過去總是形影不離，去年8月還一起慶祝彼此生日，當時范姜彥豐曬出一家三口照片，並打下，「希望你喜歡這次偷偷和大家幫你準備的驚喜，恭喜邁入3字頭了，繼續當彼此的靠山一起把未來的路走得更精彩吧，Love you 。」粿粿則附上愛心感動回應：「辛苦籌備那麼久的把拔，幸湖餒！！辛苦了！！」如今物事人事，范姜彥豐在粿粿生日當天沒有送上祝福、放閃，僅Po出獨自一人去看電影F1的限時動態，「總算看到F1了，帥慘，好帥、好滿足、好熱血，充到電的感覺。」

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▲兩人去年才一起幸福度過生日。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

事實上，范姜彥豐上月28日在親友的祝福下度過33歲生日，在社群公開慶生照片，卻不見粿粿身影，不像往年放閃，改曬自己的身材照。而他感觸寫下，「+1歲！突然明白了一些人事物，相信種種經歷將讓我更加成熟 ，也是個契機讓我能朔造更好的自己 。人生就如同一部電影 ，悲喜參半、高潮迭起，不論發生什麼 ，相信都有他存在的意義。」夫妻倆也自3月去日本滑雪，就沒再同框互動，對於網友質疑婚姻生變，目前都尚無回應。

▲▼過往幸福畫面已成過往。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

另外，范姜彥豐近期轉發的IG貼文也掀起討論，總共有5篇文都跟婚姻有關，其中包括「夫妻倆走到最後是不是就靠人品」、「一個男人最好的狀態，就是不論你的婚姻幸與不幸、枕邊人衷與不忠，要拼一個健康的自己」、「一個人對你造成最大的傷害，不是不愛你了，而是摧毀你對人性的信任」，還有李玖哲演唱歌曲〈挽救〉，不過歌詞講述曾努力挽救戀情，最終敗給自我的悲情故事，種種意境都讓人不禁多加聯想。