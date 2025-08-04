宋英奎遺照曝光！親友悲猜他「離世原因」　生前分居妻女戲約驟減

記者劉宜庭／綜合報導

韓星宋英奎今（4日）早在車內被發現死亡，享年55歲，警方初步調查無他殺，也未發現遺書，噩耗震驚南韓演藝圈，多名藝人送上花圈悼念，而他的遺照也已經公開，是2017年公司所拍攝的形象照。親友悲痛透露他生前婚姻與事業都遇到瓶頸，原本壓力就相當大。

▲宋英奎遺照。（圖／翻攝自韓網）



據《OSEN》報導，親友受訪透露宋英奎除了酒駕事件之外，原本壓力就很大，「包括個人問題和作品減少，導致惡性循環持續。他因為壓力累積，似乎想透過飲酒來忘卻痛苦。周圍的人也曾勸阻，但真的太令人惋惜了。」

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宋英奎除了從事電視劇和電影等演員活動外，其妻子也經營咖啡館事業，夫妻二人努力工作，但因經濟不景氣，導致損失。據該名親友說法，去年宋英奎仍與妻女分居，獨自租了辦公室生活繼續演藝活動，「在這樣的情況下，又發生了酒駕事件，未來的迷茫感更加加重。他可能承受了無法負擔的壓力。」

▲宋英奎驟逝。（圖／翻攝自IG、愛奇藝）



親友強調，酒駕是明顯的錯誤，「但演員宋英奎是一位非常有才能且性格極好的人，真的讓人心痛和遺憾。雖然問題很多，但如果能一一解決就好了。」宋英奎的出殯儀式將於6日上午8時舉行，將安葬於咸白山追悼公園。

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